Docente indígena fue asesinado en Puerto Sábalo, Los Monos, Bajo Caquetá

Neiva

El docente indígena de la sede educativa Fortunato Real, de la comunidad indígena de Los Estrechos, fue asesinado al parecer por grupos al margen de la ley que se han establecido en esta zona del Caquetá y que en la actualidad sostienen enfrentamientos entre las disidencias que quieren ejercer control en esta área del departamento, como lo son la Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera.

En la misma zona de Los Estrechos, hace algunos meses también fue asesinado el docente Édison Gómez, quien fue a cumplir la labor de jurado de votación en las pasadas elecciones. La situación es preocupante para la población indígena que habita en el Bajo Caquetá, la cual tiene que vivir la cruda realidad de estar inmersa en el conflicto armado.

Carlos Garay, defensor de los derechos humanos de la zona, comentó: “hoy, tristemente, nosotros podemos decir que la educación no tiene garantías; los docentes no tienen garantías para su ejercicio. Nos preocupa también saber que la deserción escolar es elevada y que los niños no quieren volver a clases”, afirmó el defensor.

Padres de familia de las poblaciones indígenas ubicadas en esta zona han dejado la vereda por temor a que sus hijos sean reclutados y llevados a conformar estos grupos que tanto daño hacen a la población.