¡Aplique! Nuevas ofertas laborales en Alemania: requisitos y perfiles

Conseguir un trabajo en el extranjero sin saber inglés le puede ofrecer a cualquier persona varias ventajas y oportunidades laborales, y existen varios países que no solicitan tener el idioma natal como requisito. Al trabajar en un entorno internacional, las personas se pueden sumergir en una nueva cultura, razón por la que podrá desarrollar habilidades.

Alemania es uno de los países que más se destaca en cuanto se trata de buenas ofertas laborales, ya que es conocido por su sólida economía y sus altos estándares de calidad de vida, lo que se convierte en salarios estables y excelentes condiciones laborales.

Durante el año, se suelen publicar diferentes ofertas laborales, para que las personas puedan trabajar tanto virtual, sedes del exterior o en el mismo país, en esta ocasión son 4 las empresas que están solicitando personal, conozca los perfiles solicitados y aplique.

Ofertas laborales en Alemania

S&SK

S&SK GMBH, es una empresa alemana que se encarga de ofrecer seguridad, trabajan en el sector del comercio, empresas e instituciones públicas. En esta ocasión están solicitando Especialistas en Protección y Seguridad. La jornada laboral es de tiempo completo en Wiesloch (Baden-Wurtemberg), si se encuentra interesado se puede postular en ‘Make it in Germany’.

Estos son los requisitos para aplicar

Pasar un examen para convertirse en especialista en protección y seguridad.

Dominio de alemán y español.

Certificado de buena conducta de entrada gratuita

EIFERLGLUT

Esta empresa se encarga de producir combustibles puros y energéticos de alta calidad, desde de carbón activado, en esta ocasión están solicitando Operador de máquinas de construcción, la jornada laboral es de tiempo completo, turnos de trabajo nocturno y fin de semana. El lugar de trabajo es Hallschlag (Renania-Palatinado).

Estos son los requisitos para aplicar:

Licencia de conducir de carretilla elevadora en vigor.

Experiencia profesional como conductor de montacargas o puesto similar.

Si se encuentra interesado se puede postular en ‘Make it in Germany’.

Romedico

Esta es una empresa que tiene como objetivo gestionar el apoyo especializado en el sector de la salud, posicionando especialista en diferentes hospitales y centros de atención médica pública. La oferta laboral es para que ellos que sean especialistas en medicina interna y neumología.

El lugar de trabajo es Heidelberg, Neckar (Baden-Wurtemberg), se puede postular desde la página de la empresa www.romedico.de o en su defecto por medio de ‘Make it in Germany’.

Este es el requisito para aplicar:

Especialista en neumología o que se encuentre en formación adicional para convertirse en especialista en neumología.

Danuvius Klinik

Danuvius Klinik gestiona las clínicas especializadas en salud metal en Ingolstadt, Pfaffenhofen y Neuburg, además cuenta con ‘Casas Danuvius’ que son residencias de atención especial para personas con demencia.

Por medio de ‘Make it In Germany’ están solicitando de Terapeuta ocupacional para Pfaffenhofen an der Ilm (Baviera).

Estos son algunos de requisitos:

Formación o estudios completos como terapeuta ocupacional.

Experiencia profesional en psiquiatría.

Usted puede aplicar a estas y más convocatorias que realiza “Make it in Germany”, este el portal oficial de ofertas laboral del Gobierno Federal Alemán para personas extranjeras y cualificadas, este tiene como objetivo que las personas que se encuentran interesadas en emigrar lo hagan de manera legal y con éxito.

