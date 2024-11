Veedores de salud siguen denunciando problemas en los dispensarios de medicamentos

Cúcuta

La crisis por medicamentos está tocando a todas las EPS con presencia en Cúcuta, donde incluso ya se está presentando desabastecimiento en medicamentos básicos, dejando en alta vulnerabilidad a los usuarios de salud al no poder recibir todos los medicamentos necesarios para el trato de sus enfermedades.

“Todo esto se está dificultando porque ellos han hecho un monopolio con Drogasan, ahora hay otra droguería de Sanitas y todos se tapan con la misma cobija porque ya verdad no son droguerías, son dispensarios de los paliativos que le dan a gente” explicó Arístides Hernández, presidente de Sintrasalud Norte.

Añadió que “la situación sigue siendo grave porque no hay quien le ponga mano a este asunto y la excusa sigue siendo la misma, que no hay medicamentos, que hay incluso laboratorios que dejaron vencer sus licencias para la producción de ciertas moléculas y ciertos medicamentos, pero no es excusa para no entregar medicamentos de primer nivel que se deberían entregar”.

Además, aseguró que estos dispensarios “todos los días tienen una excusa diferente para seguir incumpliéndole a la gente. Lo que sucede es que hay un monopolio y cada vez se hace más complejo el remedio que la enfermedad”.

Indicó que esta crisis parece no tener una solución pronto.