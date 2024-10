¿Tiene el país garantizado el suministro de gas para los próximos años?

En Hora20 el análisis al panorama del gas en Colombia, las implicaciones del mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, las condiciones del mercado y lo que viene tras los nuevos hallazgos y la necesidad o no de empezar a importar cantidades adicionales de gas para satisfacer la demanda interna.

Lo que dicen los panelistas

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, planteó que es importante resaltar que los térmicos que se abastecen de gas importado de la planta que entra en mantenimiento, acordaron con otras térmicas e industriales el uso de otros combustibles. Además, comentó que no está sobrando gas, pues cree que sigue faltando gas natural, “esta circunstancia nos hace pensar que la cobija del gas se quedó pequeña y el déficit de gas natural que se materializará el 01 de diciembre del 2024″. Señaló que soluciones como la sobrecontratación, no es viable, “acá se acabó el gas local en firme y la sobrecontratación se refiere al gas que tiene interrupciones, gas que se produce en campos de producción en periodos de prueba”. En ese sentido, explicó que el gas para atender la demanda es uno en el que el productor se compromete a entregar la cantidad fija sin interrupciones, “ese gas es el que ya no es suficiente para atender la demanda”.

Sobre proyectos como Uchuva-2, dijo que se tiene que cerrar 116 consultas y tener la licencia ambiental en diciembre del 2025 para avanzar con el pozo Sirius, “nos va a tocar importar gas adicional hasta que entre Sirius en 2029″.

Para Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y gas, abogado y doctor en Política, el riesgo de racionamiento se logra solucionar gracias a las térmicas, “desde mayo la regasificadora ha anunciado el mantenimiento, pero eso no le importó al Gobierno”. Planteó que la noticia de Komodo-1 es muy preocupante, “el taladro ya estaba contratado, pero se suspendió el proceso de licencia ambiental y cada año de retraso es un 30% adicional para el valor del proyecto”. Por último, dijo que realmente no se ve el interés de que el país vuelva a ser autosuficiente, “en esa medida, es el consumidor final es el que termina pagando esa irresponsabilidad del gobierno nacional”.

Alejandro Castañeda, presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras, explicó que se necesitaba gas en las térmicas para que la región Caribe siguiera prendida, “lo que era rutinario antes era conseguir gas en el mercado, no se consiguieron excedentes y tocó ir térmica por térmica y pedir la compra de gas”. También comentó que la respuesta vino del sector privado e industrial y desde otras térmicas que no prendieron y vendieron el gas a las otras térmicas, “con Promigas se consiguió parqueo de gas, almacenarlo e ir tomándolo”.

Javier Campillo, viceministro de Energía, doctor en Ingeniería de Energía y Ambiente, señaló que la resolución del gobierno busca habilitar mecanismos que garantice la operación de gas, “tenemos que despachar térmicas para garantizar el suministro Caribe y necesitamos garantizar suministro de gas para las térmicas durante estos cinco días”, tiempo que durará el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena. En esa medida, detalló que el mantenimiento es programado, “veníamos de un Niño y el Gobierno sí ha estado atento al mantenimiento, pero también respetamos las condiciones de libre mercado y que se acuda a agentes para comprar el gas”.

Comentó que desde el Gobierno hoy se explora y se explota, “hay compromisos con los tiempos, hay flexibilidades, no se sale al mercado diciendo que mañana se quiere explorar un pozo. Hay procesos de exploración en gas que datan del 2008 y se han presentado planes de exploración y hay proyectos de larga vida”.

Tomás González, exministro de Minas y Energía, manifestó que hay gran confusión por cuenta de las señales encontradas, pues comentó que por un lado el país lleva 15 años gastando las reservas y no ha recuperado lo que se ha gastado. De otro lado, dijo hay una gran discusión sobre el abastecimiento en los próximos años y por último, el futuro de los proyectos costa afuera y su entrada en funcionamiento.

Apuntó que el fallo de tutela sobre Sirius es bueno porque logró unir a varios sectores y define las consultas que se deben hacer en adelante. Por último, dijo que no es una buena noticia el retraso para el proyecto de Komodo-1, con lo cual, considera que hay señales encontradas por parte de un gobierno que no actúa coordinadamente.

Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, explicó que las labores de mantenimiento en la regasificadora son diarias, normales, frecuentes y normalmente hay un mantenimiento al año que busca poder hacer ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema. De otro lado, dijo que el gas existe, está disponible, pero que se necesita que se la sobrecontratación se redistribuya.