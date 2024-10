Mi Banda Sonora con Valentina Taguado

La increíble Valentina Taguado, locutora y presentadora de ´Impresentables´de los 40 principales, abrió su vida en los micrófonos de ´A Vivir Que Son Dos Días´, y a través de canciones, contó las anécdotas que la han marcado.

Escuche la entrevista completa aquí.

Track List:

- No Es Lo Mismo - Alejandro Sanz

- Lagrimas - Roberto Blades

- La Puerta De Alcalá - Carlos Nuño La Grande De Madrid

- Señora Ley - Tito Nieves

- Un Montón De Estrellas - Polo Montañez

- Eres - Grupo Niche

- No Salud Y Vida - Daddy Yankee

- Rosas - La Oreja De Van Gogh

- La Bikina - Luis Miguel

- Caballito - Carlos Vives

- El Último Adiós - Paulina Rubio

- Realízame Mis Sueños - Binomio De Oro De América

- Welcome To The Black Parade - My Chemical Romance