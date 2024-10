Leicy Santos: “Me gusta llevar el número que James y el Pibe Valderrama hicieron grande”

La mediocampista colombiana Leicy Santos, quien fichó por el Washington Spirit de la NWLS en el pasado mes de abril, dio una entrevista en la página oficial del club norteamericano. Conversación en la que reveló algunos de los momentos más destacados de su carrera, como su llegada al fútbol estadounidense procedente del Atlético de Madrid.

La colombiana debutó en el mes de agosto, anotando dos goles en 6 partidos. Sin embargo, una lesión muscular impidió la continuidad en su juego y, por otro lado, afectó su convocatoria a la Selección Colombia.

En la entrevista titulada ‘Conociendo a la mediocampista Leicy Santos’, la colombiana habla de sus éxitos y sus desafíos, además de su admiración por Lionel Messi, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y James Rodríguez. También, habló de sus gustos musicales y hobbys que tiene fuera de las canchas.

La mediocampista no ocultó la influencia que tuvo el astro argentino en sus comienzas como futbolista profesional. “De niña, en casa veíamos mucho los partidos de Argentina porque a mi papá le gustaba. Recuerdo el mundial de 2006 y el debut de Messi. Hoy en día, admiro también a Aitana Bonmatí por su estilo y su espíritu competitivo”, añadió la colombiana.

El número 10 que la jugadora lleva, también tiene un significado para ella. “Elegí el número 10 por lo que representa en el fútbol. En Colombia, ese número es sinónimo de jugadores icónicos como ‘El Pibe’ Valderrama y James Rodríguez. Quería llevar el número que ellos hicieron grande” comentó Santos.

En sus memorias, conserva uno de sus goles más especiales en su carrera, el gol que marcó contra Inglaterra en el Mundial de 2023. “No fue mi gol más importante, pero fue el primero en un Mundial, lo que lo hizo inolvidable. Me demostró que puedo alcanzar cualquier meta en el fútbol”.

Por otro lado, entre sus recuerdos está el título conseguido con Independiente Santa Fe, su primer equipo profesional. “La final con Santa Fe fue única. Logramos algo histórico y fue una las experiencias más gratificantes que he vivido”.

Santos, a pesar de su vida ocupada como futbolista, disfruta sus ratos libres escuchando música, especialmente de Karol G, una de sus artistas preferidas. “Aunque no tengo un género favorito, me encanta escuchar a Karol G. No soy de ver muchas películas, prefiero dedicarme a la música o estudiar”, contó la jugadora, quien también confiesa que solo enciende el televisor para ver fútbol.