¿José Pékerman vuelve a dirigir a Juanfer Quintero? Esto dijo sobre los rumores con Racing

José Néstor Pékerman goza de un excelente recorrdo a nivel nacional e internacional con diferentes selecciones como Colombia y Argentina, así como clubes de su país natal. Justamente con el equipo colombiano logró un hecho histórico, que fue avanzar a los cuartos de final en el Mundial 2014.

Justamente su asistente técnico durante su paso por la selección nacional fue Néstor Lorenzo, quien hoy en día está a cargo de la dirección técnica cafetera. Luego de su paso por Venezuela, el argentino ha sido vinculado con diferentes clubes e incluso selecciones, pero de momento no se ha finiquitado nada.

Racing, que justamente estará disputando el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Corinthians, fue uno de los interesados en hacerse con sus servicios. Ahora bien, en entrevista con Radio La Red, el experimentado entrenador aclaró que es solo un rumor y no existe ningún vínculo con los de Avellaneda.

“Tengo que decir que no me llamaron. La verdad, y siempre lo he dicho, tampoco en estos momentos estoy pensando en eso”. Declaró Pékerman.

Oferta internacional

José Néstor no dirige desde el 2022 y su última experiencia fue con Venezuela, teniendo un paso más breve de lo esperado. Todavía no se sabe con claridad a qué país se refiere y la intención es mantener el tema con discreción para no intervenir en las negociaciones.

“Tampoco estoy pensando en eso, sino que estamos esperando a alguna Selección. No puedo decir otra cosa”, sentenció en la misma charla.

El perfil y la experiencia de alguien como Pékerman, deja en claro que cualquier equipo sería beneficiado en tenerlo en sus filas. Precisamente, Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste, lo llenó de elogios: “Llevamos muy adentro lo que usted nos enseñó” Haciendo referencia a todo el proceso con las categorías juveniles, incluyendo el Mundial 2006 con la Mayor.