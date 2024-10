¿Qué dicen las veedurías sobre suspensión del PAE en el Quindío?

Armenia

Recodemos que el contrato del PAE tanto en Armenia como en el Quindío fue suspendido el pasado viernes 25 de octubre debido a temas de contratación.

La veedora e integrante del sindicato de educadores del departamento, Mercedes Valencia lamentó la situación puesto que a hoy los niños no cuentan con el preparado en sitio ni las raciones industrializadas.

“Sí, efectivamente hemos tenido algunas dificultades, el problema es que nosotros tenemos los estudiantes sin el servicio de alimentación escolar ni preparado en sitio ni el industrializado”, alertó.

Evidenció que, si bien es entendible que los procesos administrativos generen retrasos en la entrega, pero no justifica ya que el calendario escolar es fijo y no tiene variación por eso los contratos deberían establecerse para evitar este tipo de dificultades.

“Se entiende que hay situaciones administrativas que pueden generar algunos retrasos en la entrega, pero lo que no se entiende, es que los calendarios escolares son calendarios que son fijos, o sea, el calendario escolar de los estudiantes a nivel general no tiene demasiada variación, digamos que en el cotidiano del día a día sí, pero en la generalidad no lo que implica que las contrataciones deberían estar ya establecidas para que no se presentara en este tipo de dificultades”, informó.

Resaltó que convocó a mesa extraordinaria de trabajo con el objetivo de conocer las medidas a establecer en la finalización del año escolar en el departamento.

“Entonces ahí estamos pendientes, desde la veeduría convocamos a mesa de trabajo extraordinaria con el fin de saber qué va a suceder en la finalización y cuáles son las posibilidades para el proceso de entrega del refrigerio para los niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío”, dijo.

Es de anotar que en el caso de Armenia retornaría la normalidad el 8 de noviembre y en el Quindío desde el 1 con raciones industrializadas.