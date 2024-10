Maluma presenta de manera oficial su marca de ropa “REMANENCE”

Juan Luis Londoño, Maluma, presenta su marca de ropa llamada Remanence. Una línea que invita a vivir el presente y liberar el potencial interior de cada persona, reflejando la idea de permanecer y aprovechar la energía latente que todos llevamos dentro.

Remanence está diseñada para hombres que buscan comodidad y estilo en su día a día. Las prendas combinan el activewear y casualwear, con un enfoque en la estética y la funcionalidad. La colección es atemporal, elaborada con textiles tecnológicos, perfecta para hacer ejercicio y también para diversas actividades cotidianas.

La visión creativa de Maluma, como fundador y director creativo de Remanence, se ha materializado a través de un talentoso equipo, encabezado por la diseñadora Ana Villegas, quien ha contribuido a dar vida a esta propuesta innovadora; junto a ellos cuentan con la asesoría de McKinsey, una de las mejores firmas de consultoría estratégica.

“Para mí la música y la moda desde el principio, desde que era muy niño, han sido herramientas muy importantes para poder dejarle saber al mundo mis sentimientos, para poder transmitir lo que soy yo, mi esencia, mis pensamientos. He encontrado en la música y en la moda un refugio muy bonito, un lugar de paz, un lugar de felicidad, un lugar de sueños. La música y la moda me motivan mucho a seguir adelante porque allí es donde realmente puedo ser yo, Juan Luis; puede ser el artista que desde muy niño siempre logré ser y por eso hay una conexión tan grande, son canales de comunicación diferentes, pero que realmente llevan a lo mismo, van de la mano y los seguirán siendo, mientras haga música, seguiré haciendo moda y viceversa porque es lo que más me motiva junto con mi familia a levantarme todos los días”, comento Juan Luis sobre su incursión en la industria de la moda como director creativo y fundador.

La colección de lanzamiento se llama “NEXIS” y fusiona un estilo futurista con la tendencia Gorpcore, equilibrando siluetas minimalistas y detalles funcionales que priorizan el confort y la practicidad.

Tipo de prendas: Camiseta relaxed fit Cling, tank top relaxed fit Cobalt, camibuso slimfit Gauss, camibuso slimfit Gauss, tank top slimfit Axis, bottoms, bermuda semifit Endure, pantalón semifit Iron y chaquetas.

Remanence se dedica a prácticas responsables en su cadena de producción, utilizando energías renovables y procesos eficientes. La marca está en proceso de certificación de sus materias primas para asegurar la calidad y el respeto por el medio ambiente.

Este martes 29 de octubre, se llevó a cabo el desfile de lanzamiento, producido por 3cero2 bajo la dirección de Felipe Espinoza. Un evento de moda, desde el Edificio Inteligente de Medellín, una celebración del talento local, creando alrededor de 120 empleos directos en Medellín.

La pasarela contó con la colaboración de Manel Quintana, un artista catalán especializado en el desarrollo de luz, quien ha creado un espectacular show audiovisual para el evento. La música y el sonido fueron diseñados especialmente para la ocasión por el productor musical y masterizador Felipe López. Con esta iniciativa, “Remanence” reafirma su compromiso con la ciudad natal de Maluma, inspirando a otros a reconocer y aprovechar su poder interior.

Disponible a nivel internacional en el sitio web Remanence.com y en remanence.co para Colombia. Además, los colombianos pueden encontrar esta colección en las tiendas Malva y Pilatos, con planes de expansión hacia México y Estados Unidos en el futuro cercano.