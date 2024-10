Destinaron más de $73 mil millones en créditos para evitar el “gota a gota” en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció que producto de una alianza con el Fondo Nacional de Garantías, FNG, se realizará un programa especial de créditos para favorecer a la población con menores posibilidades de bancarización o inclusión financiera, y así, evitar el crédito informal conocido como el “gota a gota”. Serán más de 73 mil 600 millones de pesos los destinados para dichos créditos, que buscarán beneficiar a aproximadamente a 10 mil personas en todo el departamento.

Explicaron que dichos créditos tendrán condiciones preferenciales de financiamiento para pequeños y medianos productores para facilitar su acceso a capital y promover desarrollo económico y social.

“La garantía del gota a gota es la vida”

Javier Cuéllar, presidente del Fondo Nacional de Garantías, habló de las repercusiones del gota a gota en todo el país.

“El gota a gota ya dejó de ser el gota a gota de hace 15, 20 años. Hoy es una mafia criminal. La garantía en el gota a gota es la vida. Cuando uno se mete ahí, salir es muy difícil. Las familias pierden su tranquilidad. Los micronegocios de subsistencia, como bien mencionaba el secretario, dejan de prosperar. Y ahí hay 5.2 millones de colombianos. Con la excusa que las entidades financieras que nos acompañan hoy se merecen. Ellos no han sido una prioridad para ustedes, ni para nosotros como hacedores de política pública”.

La estrategia contará con tres productos financieros: el primero dirigido a emprendimientos y pequeños negocios que requieren capital inicial con créditos hasta por 7 millones 800 mil pesos. El segundo para unidades productivas en expansión, con créditos hasta por 32 millones 500 mil pesos; y el último ofrecerá recursos para negocios que necesitan financiamiento a gran escala, con créditos hasta por 156 millones de pesos.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó el valor de la propuesta para generar progreso en el departamento.

“Este es el tipo de salidas donde se ve claro el propósito de hacer que las cosas pasen, donde no hay ninguna discusión ideológica ni dogmática por medio, simplemente se trata de hacer que un ciudadano que no tiene acceso al crédito pueda tener y que lo pueda tener dentro de los múltiples instrumentos muy buenos, además con los que cuenta el Estado, en este caso el Gobierno Nacional y que nosotros no tenemos nada distinto que hacer que plegarnos a ellos”.

Por último, desde el gobierno departamental señalaron que con el proyecto buscarán generar mayor inclusión financiera, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en las subregiones más vulnerables a través del crecimiento empresarial.