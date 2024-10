Presidenta del América: esto dijo por polémica confesión de Vergara y Barrios sobre Junior

Ambiente tenso en el América de Cali, luego de las declaraciones que dieron Duván Vergara y Cristian Barrios al término del partido entre el conjunto escarlata y Junior de Barranquilla en el Metropolitano. Pues bien, ambos jugadores revelaron en zona mixta que son hinchas y esperan jugar algún día en el cuadro atlanticense, situación que generó una oleada de críticas de parte de la hinchada. Algunos llegaron a poner, incluso, su profesionalismo en duda por dicha afirmación.

Pues bien, en medio de todo este complicado panorama, habló Marcela Gómez, presidente del cuadro vallecaucano, en El VBAR Caracol. La dirigente quiso bajarle los ánimos a la afición, argumentando que son situaciones normales en el fútbol y lo realmente importante es que tanto Duván como Barrios rindan dentro del terreno de juego.

El profesionalismo y amor por América se ha demostrado

“Al final, independientemente de los cometarios o las declaraciones que hagan los jugadores, nosotros los medimos por su rendimiento y por lo que hacen dentro de la cancha. A todos nos hacen preguntas que uno a veces no responde correctamente, entonces creo que ellos fueron honestos. Al final, lo más importante y lo que queremos de ellos, independientemente de quién sean hinchas, es que den lo mejor para América, que entreguen todo”, sentenció.

🔛 ¡Vamos por un paso! 🇦🇹 pic.twitter.com/QLYtIk60yO — América de Cali (@AmericadeCali) October 29, 2024

Y complementó respecto al compromiso de ambos atacantes con la institución: “Con Duván hemos tenido un bicampeonato y se ha entregado hasta el final, además de ser el goleador del equipo en estos momentos. En cuanto a Cristian, deja absolutamente todo dentro de la cancha. Independientemente de cuáles sean sus sueños o de quién son hinchas, nosotros los medimos por como se comportan, por como entregan todo y por los resultados que nos están dando”.

Incluso recordó que Vergara, antes de regresar al conjunto escarlata, tuvo la opción de llegar al Junior de Barranquilla, pero se negó a esa oportunidad para fichar por el rojo caleño. “Tuvo incluso ofertas de Junior para ir allá, pero decidió venir al América. Seguramente, será otro el momento para ir allá, pero en este momento su decisión fue venir y nos está dando alegrías”, sentenció Restrepo.

Molestia de los hinchas

“El mundo América es un mundo supremamente particular. Acá cualquier cosa que uno dice, es supremamente grande; cualquiera resultado que uno tiene, bueno o malo, se magnifica”, expresó Marcela Gómez respecto a las polémicas que jornada tras jornada se pueden formar en el club.

Ahora bien, aprovechó para recordarle al aficionado que el compromiso se debe demostrar con acciones y no palabras: “Sabemos que habrá opiniones divididas, pero nosotros no vamos a querer nunca un jugador que bese el escudo y diga que sea hincha, pero al final dentro de la cancha no dé los resultados. Creo que uno no solamente debe expresar su amor y su compromiso por una camiseta de la palabra, sino que se vea en acciones”.

Así pues, sentenció que la experiencia y serenidad del entrenador ‘Polilla’ Da Silva permitirá solucionar esta situación lo más rápido posible y con ello enfocarse en lo realmente importante: el campeonato en Liga y Copa. “El profe ha vivido una experiencia muy grande como jugador y entrenador, entonces tiene la experiencia suficiente para saber abordar este tipo de situaciones que se presentan”, concluyó la dirigente.