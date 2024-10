Elecciones EE. UU., ¿qué implica para los candidatos el empate en las encuestas?

En Hora20 una mirada al mundo, empezando por Estados Unidos donde la recta final de la campaña presidencial ha estado marcada por insultos, ataques personales y unas encuestas que muestran un empate entre los dos candidatos. Después el análisis a cómo los BRICS buscan hacerle frente a la hegemonía de Occidente y así instalar nueva formas de entender el mundo. Por último, las múltiples crisis en Cuba y un régimen que no da respuestas.

Lo que dicen los panelistas

Marcos Peckel, profesor en la Universidad del Rosario, internacionalista y director de la comunidad judía en Colombia, planteó que la campaña de Trump ha sido de mensajes cortos y contundentes, “en lo migratorio dice que va a hacer la más grande deportación, que cerrará frontera y esos son mensajes que calan en el electorado”. En ese sentido, dijo que Harris ha tenido traspiés en las entrevistas en varios medios o los mismo discursos en manifestaciones, “ella tiende a enredarse y ser contradictoria”.

También manifestó que un empate 48-48 es malo para Harris, “para que un demócrata gane, necesita un amplio margen, algunos estados pesan en encuestas, pero en el colegio electoral la encuesta termina siendo contradictoria”. Sobre el voto latino, comentó que este no existe de manera unificado, ni en bloque, “en pendulares algunos latinos votan por Trump, algunos otros por Harris”.

Tatiana Gélvez, profesora e investigadora en la Universidad Externado, Doctora en Gobierno del Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex y magíster en Política Internacional, manifestó que el tema de la economía en estados como Nevada con un desempleo del 51%, son temas muy sensibles para los norteamericanos, “Biden asume con unas promesas y eso cobra importancia ahora en la campaña de Harris”. También dijo que temas como migración serán importantes en los estados de frontera, un hecho sumado a las promesas de Harris en temas migratorios durante la vicepresidencia. “No es claro para el caso Harris cómo será el relacionamiento con China, si va a dar estabilidad casi neutra de la política de Biden o si la aproximación será incendiaria”, dijo sobre el manejo de política exterior en un eventual gobierno de Kamala Harris.

Para Sebastián Bitar, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y PhD en Relaciones Internacionales, es un pésima noticia para Harris y los demócratas que el voto popular esté empatado en las encuestas, “el incremento de Trump en la última semana es preocupante a nivel nacional y a nivel de los estados péndulo”. Resaltó que Florida era un estado pendular, “antes veíamos candidatos en Florida, tenían acercamientos con la comunidad latina, pero en este momento los migrantes latinos solo importan como migrantes y de manera despectiva desde los republicanos”.

Apuntó que más que una campaña de problemas serios y entender bien qué se necesita, es una campaña de odio y de miedo. Sobre lo que debería hacer el partido demócrata, comentó que es importante que las mujeres y afros salgan a votar masivamente, “por eso es importante la presencia de Obama y de algunas estrellas o cantantes; que se movilice gente para que salgan a votar”.

Julio Londoño, excanciller, exembajador, profesor universitario y diplomático, manifestó que ante el empate que se registra en las encuestas, le da la impresión de que cada candidato busca los indecisos, los que no tienen claras las cosas. De otro lado, dijo tener la impresión de que si de pronto el plan de Blinken de promover con Netanyahu un acuerdo con Hezbolá le puede servir notablemente a los demócratas, “el gobierno Biden está empeñado en un acuerdo y si se logra con Netanyahu una negociación, eso es un factor internacional que tiene influencia en el proceso electoral”.

Para Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas y consultor senior de la firma Blue Star Strategies y columnista para The Globe and Mail, al final del día lo que va a suceder depende de si los demócratas convencen a sus votantes ir a las urnas, “ese es el juego ahora, si los demócratas que tienen una buena organización pueden convencer a los votantes ir a las urnas”. Resaltó que hay muy poca gente que se supone, según las encuestas, no se han decidido, “algunos han decidido, pero no necesariamente han llegado a las urnas. Lo demócratas piensan que si los votantes a su favor van a las urnas, pueden ganar esa elección”.

Explicó que cada estado tiene su propia dinámica, “Michigan tiene una comunidad sustancial de personas árabes y en general, en el pasado han votado por demócratas, esta vez no sabemos cómo van a votar”. De otro lado, recordó que Biden ganó con 93% del voto afro en 2020, “ahora no sabemos si Harris va a llegar a esa tasa, se supone que ella tiene unos problemas de convencer el voto afro en Estados Unidos. Una de las razones es su historia como procuradora”.