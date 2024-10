255 personas han perdido la vida este año en accidentes viales en Medellín

Medellín

Al cumplirse los 300 días de este 2024, las cifras de muertes en los accidentes en las vías de la ciudad, superan las que dejan los homicidios o muertes provocadas por armas de fuego, blancas u objetos contundentes. Ello ha generado preocupación en las autoridades.

¿Cuáles son las cifras de muertes en accidentes viales y homicios?

Mientras que el año anterior a la fecha se tenía un registro de 216 pérdidas de vidas humanas en accidentes de tránsito, este año la cifra ya alcanzó los 255 casos, superando en más del 6% el incremento con respecto al año anterior.

Esos números superan los homicidios que este año llegan a 239 en Medellín.

Según las cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en el 80% de los casos los fallecidos son hombres, mientras que el 20% son mujeres.

¿Qué pasa con los motociclistas?

Hay un interés particular en analizar lo que está ocurriendo con los motociclistas de la ciudad, debido a que el 54% de las muertes son este tipo de conductores, mientras que el 37% son peatones, 5% ciclistas y el 4% otro tipo de automotores.

El mayor número de accidentes ocurren en vías de alta velocidad, como lo es el sistema Vial del Río, la Autopista Norte, la Avenida las Palmas y la conexión al Túnel de Occidente.

Hay otros escenarios que también preocupan por ser corredores de grandes congestiones vehiculares como la Avenida Oriental y Avenida del Ferrocarril, en la zona céntrica de Medellín; la Avenida Guayabal; la Carrera 45, de Manrique; la Calle 33, en el barrio Laureles y la Avenida 80 en el occidente de la ciudad.

¿Por qué ocurren estos accidentes?

Las autoridades han detectado que el exceso de confianza, la baja percepción de riesgo y la falta de pericia al manejar, serían las causas de esos siniestros viales que dejan víctimas en la capital de Antioquia.

En los motociclistas se ha detectado que hay problemáticas como sobrepasar los límites de velocidad, no portar o abrocharse el casco, zigzaguear entre carriles, no respetar semáforos y señales de Pare, además de utilizar el celular mientras conducen, transitar al lado de vehículos pesados, adelantar por la derecha y ocupar ciclorrutas y andenes.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad de Medellín?

Según explicó el Secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González Benítez, “el primer elemento que se ve en las vías de la ciudad, lo que vemos en las cámaras del 123 y conocemos los casos, es la imprudencia de las personas, no son muy prudentes al momento de conducir una motocicleta. Tiene un exceso de confianza, creen que no les va a pasar nada. El pasar un semáforo en rojo, no marcar un Pare, andar transitando al lado de un vehículo pesado y adelantar por la derecha son prácticas comunes, como hablar por celular mientras se conduce”.

Agregó el funcionario que además de la imprudencia “lo segundo también es la falta de pericia. Lastimosamente, tenemos un país donde expedir una licencia de conducción es sumamente sencillo y hoy una persona va a una escuela de conducción, paga los cursos y se le entrega la licencia a las personas. Entonces también tenemos un montón de conductores que no tienen las habilidades y los conocimientos mínimos necesarios, teóricos y prácticos para manejar una moto”.

Según las cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, cada día los agentes atienden entre 85 y 90 siniestros viales en la ciudad y la mayoría de casos involucra a motociclistas.

A la fecha son cerca de 20 mil personas que también han resultado lesionadas en estos accidentes en las vías de Medellín, por ello, desde hace una semana se trabaja en la campaña “Te queremos Vivo”, que busca garantizar la protección de vida en esta ciudad.