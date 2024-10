El Jardín Botánico de Nueva York anunció posibles investigaciones en Nariño

Pasto - Nariño

La visita de la Comitiva del Jardín Botánico de Nueva York a Nariño en el marco de la Cop16 dejó grandes expectativas alrededor de la implementación de varias estrategias para la conservación del agua.

El equipo de Caracol Radio acompañó a la comisión que hizo presencia en varios ecosistemas de Nariño, entre ellos, el páramo de Bordoncillo, dónde el director científico y decano de Ciencias del New York Botanical Garden, Mauricio Díazgranados, habló de la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad: “Estamos aquí en el páramo de Bordoncillo, en Nariño, en los Andes colombianos, en donde nace el agua que desemboca a la cuenca amazónica. Quiero hacer un llamado a las empresas para que nos ayuden a apoyar la conservación de estos ecosistemas únicos, no solamente son ambientes altamente biodiversos, sino que son cunas de vida. Nuestra vida, nuestra agua, nuestro oxígeno y muchos otros servicios ecosistémicos dependen de la conservación de los frailejones, pero de todo el ecosistema como tal.”

#Nariño | "Quiero hacer un llamado a las empresas para que nos ayuden a apoyar la conservación de estos ecosistemas únicos. No solamente son ambientes altamente diversos, son cunas de vida."



Mauricio Díaz Granados, director cientifico y decano de ciencias del @NYBG pic.twitter.com/Jrwv4E2dlV — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 25, 2024

De igual manera, el director científico también realizó un llamado a la protección del recurso hídrico, “un llamado a toda la sociedad, a las empresas, para que nos apoyen a través de la financiación de proyectos y de acciones ambientales concretas que nos permitan estudiar, conservar y vivir en paz con la naturaleza en estos hermosos ecosistemas de paro.”

Por su parte, la presidente y CEO del NYBG, Jennifer Bernstein, habló de lo emocionante que era estar en este territorio y sobre la importancia de los ecosistemas como los páramos, “Me siento muy emocionada de estar acá en este páramo, siento que es algo muy importante y en el cuidado de la biodiversidad es algo muy emocionante mirar todo este paisaje, la importancia que tienen estos lugares y estos ecosistemas. Además, que tiene muchos lugares hermosos y estoy muy encantada de participar y mirar los ecosistemas que tienen estos lugares.”

#Nariño | "Es inspirador ver como se protegen estos ecosistemas y la importancia que tienen para la comunidad, hay muchos lugares aquí que deben ser protegidos, pues el agua es un elemento esencial para la humanidad."



Jennifer Bernstein, presidente y CEO del @NYBG pic.twitter.com/iVJH1pwIEG — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 25, 2024

Además, el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Ortega también se refirió frente a la importancia de esta visita para Nariño, “nos encontramos con la Delegación del Jardín Botánico de Nueva York y otras instituciones que han dado participación en la COP 16 y hoy aquí en el departamento de Nariño, la ciudad capital basto en el Encano, disfrutando de este hermoso paisaje que tenemos que proteger, que nos invita y nos reta a todos los nariñenses que despertemos el sentido común de la sostenibilidad y por supuesto la gesta necesaria de proyectos de gestión, de innovación para proteger los ojos de agua y esta hermosa flora y fauna que nos ofrece nuestro hermoso departamento.”

#Nariño | "Hemos generado el espacio para la concreción de este evento se da a unas mesas programáticas técnicas, que nos permitan poder anclar diferentes proyectos que traigan recursos."



En el recorrido del @NYBG el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto invitó a la… pic.twitter.com/FjwPbnuWse — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 25, 2024

El presidente además se refirió frente a las estrategias, planes y proyectos que se tienen previstos para Nariño, “hay diferentes asociaciones que están haciendo parte de esas estrategias y este va a ser un proyecto que permitirá pues generar unas condiciones de trabajo de sostenibilidad en el territorio este y muchos otros porque no solamente es con la Cocha, con el Encano, sino otros que generan y bordean el volcán galeras y por supuesto otras fuentes hídricas que tiene pasto y el departamento de Nariño”

Evelyn Peary, integrante de la comisión del NYBG, abordó mencionó que el páramo es esencial para la supervivencia humana, “Es increíblemente único, nunca antes había visto un paisaje como este, esta es mi primera vez en Colombia, y es diferente a cualquier lugar en el que haya estado, me parece increíblemente inspirador. Mi investigación se centra en las cosas que los humanos hacen para afectar negativamente lugares como este y así, esta es realmente la razón por la que me metí en la ciencia y en las ecologías para proteger lugares como este y entender cómo nosotros, como humanos, podemos interactuar con ellos de una manera positiva y preservar sus servicios y beneficios de la biodiversidad.”

#Nariño | "Realmente nosotros tenemos mucho que mostrar y estamos alineados con el Gobierno nacional para protegerlo desde el Plan Nacional de Desarrollo. Todos nuestros proyectos articulando la empresa privada, el Estado y la academia. Bienvenidos y gracias por la apuesta que… pic.twitter.com/Y5JJl9Vmk9 — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 25, 2024

Finalmente, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, manifestó que esta gestión ayudará a visionar proyectos para la protección del recurso hídrico en Nariño, “Lo que estamos marcando para el mundo, la importancia que tiene para Nariño y para el mundo la conservación de la biodiversidad y su importancia por la acción climática. Y son cinco mundos que van desde la zona amazónica, en donde la gente entiende y debe entender que la Amazonía no solo es plana, es páramo también y montañas, y nace ahí en ese valle del río Guamuez, en la Cocha zona andina, es zona del Chocó biogeográfico, del Litoral Pacífico, donde están los manglares más altos del mundo y por supuesto, ese océano, eso es Nariño.”