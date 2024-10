Campaña Trump se distancia de “broma” sobre Puerto Rico calificada de “basura flotante”

La campaña de Donald Trump se distancia de los comentarios anti-puertorriqueños de un invitado a su mitin de campaña en Nueva York, luego de que celebridades y congresistas de ambos partidos rechazaran que el comediante comparara la isla con “basura flotante”.

Revuelo en Estados Unidos luego de que el comediante Tony Hinchcliffe invitado a un mitin de campaña de Donadl Trump en Nueva York lanzara una serie de comentarios anti-inmigrantes horas antes de que el republicano hablara.

“Hay literalmente una isla flotante de basura en la mitad del océano, creo que se llama Puerto Rico” dijo Hinchcliffe. Pero no fue su único comentario racista. También había asegurado que a los latinos “les encanta tener hijos”, “les encanta. No se pueden sacar de ahí. No hacen eso. Se meten en casa. Tal como lo hicieron con nuestro país”, dijo.

Tras los ataques contra los latinos, celebridades de la isla como Bad Bunny, Jennifer Lopez, Luis Fonsi y Ricky Martin condenaron la broma racista e instaron a sus millones de seguidores a votar por Kamala Harris.

“No estamos de acuerdo con este odio constante. Ha quedado muy claro que esta gente no nos respeta y sin embargo quieren nuestro voto”, dijo Fonsi.

En medio de la reacción negativa, la campaña de Trump intentó distanciarse de la broma del comediante y un asesor afirmó que no refleja las opiniones del candidato.

“Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”, dijo la asesora principal Danielle Alvarez en un comunicado.

Por su parte Kamala Harris en una entrevista con el medio CBS, aseguró que Trump es inestable y puso en duda su estado mental para regresar a la Casa Blanca.

“Creo que en realidad es cada vez más inestable y desquiciado y ha recurrido a los insultos porque en realidad no tiene ningún plan para el pueblo estadounidense”, dijo Harris.

La candidata agregó que “no me crean, escuchen a las personas que lo conocen mejor”, dijo Harris. “Sus antiguos jefes de personal. Más recientemente, el general de cuatro estrellas de la Marina John Kelly. Escuché a dos ex secretarios de defensa que trabajaron para él, escuché a su asesor de seguridad nacional, escuché a su vicepresidente, todos ellos, de una forma u otra, han dicho que no es apto para ser presidente de nuevo, que nunca debería volver a ser presidente y que es peligroso”.

Esta semana los candidatos se embarcan en una gira maratónica en los que serían sus últimos mítines de campaña en los siete estados péndulo a pocos días de las elecciones del 5 de noviembre. Harris y Trump están cabeza a cabeza en las encuestas de opinión y serán estos estados bisagra y el voto latino los que definan la contienda.