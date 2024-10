Sabrosura, el musical, inicia su temporada en el teatro Adolfo Mejía de Cartagena

A puertas de celebrar su primer aniversario, Sabrosura Entertainment, la compañía que ha revolucionado la industria del entretenimiento en Cartagena y el Caribe presenta por primera vez en el Teatro Adolfo Mejía su producto insignia: Sabrosura, El Musical. La puesta en escena que ha cautivado a propios y visitantes en la heroica, inicia su temporada de “Sabrosura Al Teatro” este sábado 26 de octubre, con un show renovado y lleno de sorpresas para sus espectadores.

La producción dirigida por el artista cartagenero Boris García, convoca a más de 50 artista para esta ocasión y contempla tributos y reconocimientos a grandes figuras de la historia y la cultura caribe que siguen siendo orgullo local y nacional. Al respecto, Boris afirma: “Es una gran alegría traer Sabrosura al Teatro Adolfo Mejía. Volver a casa es un inmenso placer, ya que aquí inició este sueño hace más de 10 años cuando la cultura popular y el alma cartagenera me inspiraron para crear esta puesta en escena. Convocar a los más grandes artistas de la región para darle vida al lugar más emblemático de las artes en la ciudad, no solo me llena de orgullo sino de agradecimiento por poder dejar el corazón en un show que recorre lo que somos con esencia caribe”.

Esta temporada de “Sabrosura al Teatro” es el resultado de un trabajo arduo y conjunto que busca exaltar la importancia del arte y la cultura como producto bandera para seguir posicionando a Cartagena como destino turístico de talla internacional. Esta puesta en escena es por excelencia una gran oportunidad para la dinamización de la economía, la generación de empleo y la exaltación de la cultura popular de la ciudad como materia prima para crear productos artísticos a la altura de los más importantes del mundo. Así lo considera María Alejandra Barragán, Directora Ejecutiva de Sabrosura Entertainment: “Para nuestra compañía es un gran logro la alianza que nos permite presentar Sabrosura en el Teatro Adolfo Mejía y aproximarnos a nuestra temporada 2024 – 2025 en este bello lugar. Con nuestra puesta en escena no solo aportamos a una dinámica económica local interesante, sino que damos relevancia a nuestro compromiso social con la generación de empleo y la dignificación del trabajo de los artistas locales que hacen parte de nuestro elenco. También logramos potencializar la cultura popular como principal insumo para crear productos tipo exportación que le permitan a Cartagena seguir consolidándose como destino cultural por excelencia. Por todo esto y mucho más, no se pierdan Sabrosura al Teatro, los estamos esperando con los brazos abiertos”.

El Teatro Adolfo Mejía será el escenario de esta nueva temporada de Sabrosura. Esto es posible gracias a la alianza realizada con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y al interés de la dirección de turno del Teatro en abrir las puertas a productos como Sabrosura para darle vida a este espacio con apuesta culturales que le permitan seguir enalteciendo la grandeza de las artes en la ciudad.

“El Teatro Adolfo Mejía es el espacio natural de la cultura en la ciudad, por eso nos enorgullece tener a nuestro talento local circulando por la escena ya que es parte de nuestra misión como institución darle equilibrio a las alas comerciales y culturales del Teatro. En aras de la democratización del espacio, queremos darle la bienvenida a Sabrosura Show a esta su casa”. Afirma Diana Banquez, directora del Teatro.