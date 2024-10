Fortaleza llegó en SITP a El Campín para su duelo con Nacional: vea el divertido momento

No es nueva la particular forma con la que Fortaleza maneja su equipo y esta vez no fue la excepción, poniendo en evidencia su gran sentido del humor. Los capitalinos , previo al partido de Liga frente al Atlético Nacional, llegaron al Estadio Nemesio Camacho El Campín en transporte público con un bus que fue alquilado.

“Gracias amix Transmilenio, nos salvaste. Qué orgullo llegar al Campín en el sistema de transporte oficial de nuestra capital”, fue el mensaje de la cuenta oficial del club para describir la gran llegada para el duelo de la fecha 15.

Gracias Amix @TransMilenio

Nos salvaste 🥵



Qué orgullo llegar al Campín en el sistema de transporte oficial de nuestra capital. 😌 #Bogotá pic.twitter.com/GS2m5xmiEz — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) October 27, 2024

Para culminar el espectáculo, los jugadores capitalinos saltaron al campo de juego acompañados de varios niños con un particular disfraz. El lema elegido fue de panaderos, aprovechando que se avecia la festividad del Halloween.

Más espectáculos de Fortaleza

No es la primera vez, en este segundo semestre del 2024, en la que Fortaleza hace algo diferente en comparación a otros equipos. Ante Independiente Santa Fe, el pasado 21 de septiembre, los futbolistas salieron a la cancha con perritos en posibilidad de adopción, con el objetivo de incentivar dicha práctica en los espectadores.

Amix así hayamos perdido adopten perritos que ellos no tienen la culpa 🥲



Mírenlos tan lindos https://t.co/SlBFiagOss

WhatsApp 3058374465 pic.twitter.com/Ul0Anm1Xdu — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) September 22, 2024

Involucrados también en obras sociales, en la victoria ante Jaguares estuvieron acompañados de la Fundación MYOS, la cual enfoca su trabajo en personas que padecen Distrofia Muscular y otras Enfermedades Neuromusculares. El día después del encuentro, el CM comentó “Menos mal ganamos porque si no que pena con los niños”

A la vez, también es importante añadir el reconocimiento al dueño de las redes sociales del club capitalino, que siempre asume la derrota o la victoria con humor. Todo hace parte de un equipo que es único en sus redes, y trata de alternar eso con los buenos resultados a nivel deportivo. Actualmente, Fortaleza está en el octavo puesto de la liga colombiana con 21 unidades y sueña por un cupo en los cuadrangulares finales.

¿Qué sigue para los ‘Amix’?

A falta de cuatro jornadas para culminar el todos contra todos, los blancos tienen pendientes enfrentamientos con Once Caldas, Bucaramanga, Equidad y Águilas Doradas.