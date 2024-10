En Magangué lanzaron Política Pública de Salud Mental de Bolívar para 2025-2029

Cartagena

Ante más de 500 asistentes, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, en colaboración con la Universidad del Sinú, presentó oficialmente la Política Pública de Salud Mental Departamental 2025-2029. Este ambicioso plan busca mejorar el bienestar mental de las comunidades de Bolívar, promoviendo un entorno más saludable y equitativo.

Durante su intervención, el Gobernador resaltó la importancia de esta política, que se estructura en torno a cinco ejes fundamentales: atención a trastornos mentales, prevención de conductas suicidas, manejo del consumo de sustancias psicoactivas, fomento de la convivencia social y prevención de la violencia, y el tratamiento adecuado de enfermedades neurológicas como la epilepsia.

“Este esfuerzo histórico refleja nuestro compromiso con el bienestar de cada ciudadano, asegurando un acceso equitativo y digno a los servicios de salud mental. Las obras materiales no valen si no fortalecemos el ser de las personas. Muchas personas sufren de depresión debido a la falta de empleo y oportunidades; por ello, debemos combatir esta problemática no solo desde el sector salud, sino también desde todos los frentes posibles”, expresó el Gobernador.

El evento contó con la participación de destacados profesionales en salud mental, como el psicólogo y promotor de salud mental pública, Marco Turbay, y la doctora Amira Fernández Osorio, reconocida psiquiatra. Antonio Sagbini Fernández, director de Salud Pública del departamento, presentó formalmente la política y enfatizó su carácter participativo, subrayando que en su formulación participaron más de 30 municipios para responder a las necesidades específicas de cada territorio.

La nueva Política Pública de Salud Mental busca construir un Bolívar más solidario, consciente y fortalecido en la importancia de la salud mental. Como afirmó el Gobernador Arana Padauí: “Hoy Bolívar teje su salud mental, comprometiéndose a que ningún ciudadano quede rezagado en la búsqueda de un bienestar integral.”

Iniciativas como “Más Oportunidades”, programas de emprendimiento y educación juvenil serán piezas clave en el fortalecimiento de esta política, abordando la salud mental desde una perspectiva integral que considera los factores sociales y económicos que impactan el bienestar de la población.

El evento concluyó con el emotivo performance “Reflejos” de la academia Kalov Dance Studio de Cartagena, en el cual los artistas representaron diversos momentos difíciles de la vida y el poder de la resiliencia, mostrando que, tras enfrentar las adversidades, siempre se puede hallar un desenlace positivo.