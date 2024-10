Cardique reclama mayor liderazgo del Gobierno Nacional en protección de Bahía de Cartagena

En el marco del conversatorio “El rol de la Rama Judicial y Legislativa en la conservación de la biodiversidad”, organizado por Asocar durante la COP 16, Ángelo Bacci, director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas concretas y efectivas en la protección medioambiental de los territorios. Bacci destacó que, aunque existen sentencias judiciales que ordenan acciones para mitigar el impacto ambiental, como es el caso de la Bahía de Cartagena, la falta de un liderazgo fuerte y coordinado ha retrasado su implementación.

Bacci se refirió específicamente al caso de la Bahía de Cartagena, donde, pese a que las entidades responsables se reúnen para cumplir con las órdenes judiciales, “persisten importantes dilaciones” que, según él, afectan negativamente el medio ambiente y la biodiversidad. En su intervención, criticó que, aunque existen leyes y recursos, la falta de voluntad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno está impidiendo que se avance en la ejecución de estas medidas.

“Liderazgo nacional y acción coordinada: claves para avanzar”

En su discurso, Bacci expresó con firmeza que las sentencias judiciales, que deberían ser herramientas para proteger el entorno, se han convertido en procesos burocráticos que restan tiempo y efectividad. “Lo que no se hace con voluntad, lo que no se hace con liderazgo desde la Nación, en la región o local, lo terminan haciendo los jueces. Pero eso está llevando a otro problema: los cambios de gobierno, de funcionarios y la falta de coordinación entre entidades están impidiendo que avancemos en el espíritu de las sentencias”, afirmó.

El director de Cardique insistió en que el verdadero desafío no es la falta de recursos o legislación, sino la ausencia de un liderazgo desde el Gobierno Nacional que articule las acciones entre los niveles locales y regionales. “Tenemos leyes y recursos, pero cada entidad hace lo que cree que debe hacer, lo que falta es un verdadero liderazgo desde el gobierno, aterrizándolo en los ministros y con una guía clara del presidente. Si esto no sucede, terminamos perdiendo tiempo valioso”, añadió.

Bacci concluyó su intervención haciendo un llamado a que las decisiones políticas no se conviertan en barreras técnicas que terminan postergando la acción. Señaló que las soluciones deben ser claras, prácticas y, sobre todo, inmediatas. “Yo no estoy dispuesto a perder más tiempo en mi último periodo en la corporación. Si van a llegar al territorio, que sea para sumar, no para restar o dividir, porque lo que necesitamos es avanzar y cumplir con las metas de protección ambiental”, subrayó.

La postura de Bacci pone de relieve la necesidad urgente de que las sentencias judiciales, como la que afecta a la Bahía de Cartagena, se traduzcan en acciones concretas. Según su análisis, si se lograra coordinar de manera efectiva todas las sentencias pendientes en Cartagena, podría surgir un plan de desarrollo sin precedentes para la región, lo cual, lamentablemente, hasta ahora no ha sido posible por la falta de un liderazgo claro y comprometido desde el nivel nacional.