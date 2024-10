Caos en la ciudad de Cúcuta por caravanas de motocicletas

Cúcuta

Los cucuteños durante este fin de semana reclamaron la atención de la autoridad de tránsito y la policía nacional frente al desorden y caos que en algunos tramos viales se observaron producto de una multitudinaria caravana de motociclistas.

El sector más afectado volvió hacer Prados del Este donde se aglomeraron miles de conductores de estos vehículos que generaron obstrucción en vías, desordenes y desmanes producto de estas actividades que se han vuelto costumbre y sin control alguno.

Los residente del sector dijeron a Caracol Radio “estas actividades que no sabemos si tienen permiso o no, son el pan de cada día, en horas de la noche es un descontrol, una situación desproporcionada que no nos deja dormir, nos altera, irrumpen la tranquilidad y a veces termina en una situación de vandalismo”.

Indicaron que “hemos hecho diferentes llamados a las autoridades, pero acá esto se ha vuelto paisaje, no hay quien regule y controle estas actividades que uno siente que esta en riesgo, por todo lo que esto genera”.

Señalaron que pese a las acciones que se han solicitado por los piques en el anillo vial, el descontrol de las caravanas y la rumba y pólvora alrededor de ellas, no se ha logrado la primera intervención al respecto.