Persisten dificultades en entrega de medicamentos para docentes en el Quindío

Armenia

Precisamente desde el Sindicato de Educadores del departamento enviaron un comunicado a la Fiduprevisora con el fin de que brinde las soluciones en cuanto a la entrega oportuna de los medicamentos.

Freddy Alexander Betancourt es integrante de la junta directiva del Suteq y veedor de la salud quien reconoció la problemática que no ha podido ser subsanada puesto que si bien se brindan las citas médicas no es posible la entrega de los medicamentos lo que no permite una prestación del servicio oportuno.

Aseguró que las IPS no tienen contratos y a otras les adeudan pagos lo que empeora el panorama de salud para los docentes.

“A las IPS inicialmente les dieron una carta para que empezarán el trabajo, pero a la mayoría no les han hecho contrato y de hecho a algunas que ya lo hicieron como Meide faltaban pagos”, informó.

“Ahora se les exigió que acabaran de hacer los contratos a las IPS que falta, que se les pagara lo que se les adeuda y que aquí hubiera una entidad eficiente para la entrega de medicamentos porque hay tres, pero no los entregan completos”, sostuvo.

Advirtió que en el municipio de Circasia no hay prestador de medicamentos lo que genera que los usuarios deban trasladarse a la ciudad. Señaló que deben pedir la mitad de los medicamentos ya que la otra queda pendiente hasta por más de un mes.

Reconoció que el tema de medicamentos es complejo porque no entregan completos ya que siempre es parcial afectando a los usuarios.

Es de anotar que son 11.450 docentes y sus familias que integran el modelo de salud en el departamento.