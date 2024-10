Los detalles desconocidos del atraco a la joyería: intentaron robarla el día anterior

Bucaramanga

La banda de los “Kilates” que perpetró el robo a la joyería Italia Franco el 23 de julio en Bucaramanga había intentado asaltar el lugar el día anterior, sin embargo desistieron de ejecutar el golpe porque el vigilante del negocio estaba en una posición que hacía imposible que tuvieran éxito. Esta fue una de las revelaciones que se conocieron durante la audiencia de imputación de cargos en contra de la decena de capturados. La diligencia se cumplió ante el juez 102 penal municipal con función de control de garantías ambulante, Pedro Antonio Villamizar Giraldo.

Durante la exposición de los hechos ocurridos en julio pasado, la fiscal primera especializada de la Estructura de Apoyo, EDA hizo un relato de cómo se estructuró la empresa criminal con el propósito de asaltar varios negocios en el área metropolitana de Bucaramanga. Para tal efecto, los delincuentes contactaron a sujetos en Barranquilla para que vinieran a Santander.

Quiénes conformaban la banda

La fiscal hizo el listado de las personas que concertaron trabajar de forma coordinada para ejecutar los planes criminales y las funciones que debían cumplir. Dentro de la organización destaca el nombre del principal cabecilla, Humberto Vargas Montañez quien ya tiene una condena en su contra por el delito de homicidio. Durante la audiencia, este sujeto respondió desde la penitenciaría de máxima seguridad de Palogordo en Girón.

Alias “Buche Pájaro” también había participado en el intento de hurto al Banco Agrario en San Jacinto, Bolívar, en en junio de 2013. Luego de su captura, en aquella oportunidad se descubrió que era era requerido por dos homicidios en Bucaramanga. Lo buscaban para que respondiera ante un juzgado penal municipal de garantías de Bucaramanga por hechos ocurridos en el municipio Floridablanca, Santander el 11 de abril del año 2007 cuando fue ultimado con arma de fuego el comerciante Edisson Hernández Reyes de 31 años de edad.

Los otros miembros de la banda

*Jose Manuel Gómez Bernal, alias Chejo o Conde. Natural de Bucaramanga. 36 años.

*Jessica Valenzuela Manosalva, alias La Reina, Aguachica, 28 años. Unión libre.

*Lino Elkin Zarate Martínez, alias Salmon o Burrito de Bucaramanga, 37 años. Fue la persona que saltó el mostrador de la joyería y se encargó de meter las joyas en un talego.

*Diego José Rubiano Córdoba, alias Ojos de 35 años.

*Hugo Alejandro Sánchez, alias Hugo, de Villa del Rosario. Tiene 31 años.

*Michael Benedick Chanchi Pantoja, alias Michael, de Mocoa Putumayo, 31 años. Entró disfrazado de capitán de la Policía Nacional con un unfoirme verde oliva.

*Angel Gabriel Diaz Romero, alias Andy de Bucaramanga de 38 años. Encargado de la planeación.

*Carlos Alberto Jiménez Zabala, alias Zabala de Barranquilla, 36 años. Fue el sujeto que entró a la joyería; amenazó al personal que atendía el negocio y neutralizó al guardia de seguridad. Se llevó el arma de dotación del vigilante.

*Johnatan Rodrigo Guillín Martinez, alias Guillin, natural de Barranquilla. Tiene 28 años. Entró disfrazado de obrero de la construcción con un balde en el cual llevaba armas.

Otras revelaciones

Durante la diligencia judicial se conoció que las autoridades no han podido establecer la identidad de por lo menos otros dos miembros de la banda; una de esas personas fue el sujeto que llegó a la joyería vestido como empleado de una reconocida empresa de mensajería. Otro de los individuos, alias Christian, encargado de prestar una bodega en el barrio San Miguel de Bucaramanga no ha caído en poder de las autoridades.

La banda de los Kilates tiene que enfrentar cargos por concierto para delinquir en concurso heterogéneo: hurto calificado y agravado y fabricación y porte de armas de fuego.