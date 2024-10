Un verdadero drama vive un pensionado de la Policía que padece cáncer en Armenia

ARMENIA

No para el drama para los usuarios de sanidad de la policía, un pensionado en Armenia ni con fallo de tutela le han autorizado una cirugía que necesita con urgencia debido a un cáncer que le está provocando daños en el cráneo.

Es el caso del pensionado de la Policía José Gonzalo Serna que ni con un fallo de tutela a su favor a logrado que sanidad de la Policía autoriza la realización de una cirugía que requiere ya que el cáncer le hizo metástasis y está afectando su calidad de vida.

Esposa del pensionado

“hemos llevado una odisea con esta enfermedad de mi esposo con la institución, porque nos dilatan y nos dilatan las citas una detrás de la otra. Llevo casi un año luchando con esto y hace tres meses por fin ya con tutela, con la Superintendencia de Salud y todo, pues me dieron por fin una cita con un cirujano en Manizales me le programó cirugía y me dice me dijo que tenía que ser prioritaria porque ya el caso estaba muy avanzado, que el colgajo que le tienen que colocar es muy grande y por la patología de él de la diabetes no sabía ni siquiera de dónde se lo tenían que sacar para poderle tapar”

Y agrego “entonces eso hace tres meses, y la lesión le ha aumentado el doble, ahora cómo es la patología está más avanzada, entonces yo responsabilizo a la institución por la negligencia que han tenido conmigo, que ni siquiera con una tutela han sido capaz de responderme, no me lo hospitalizan que me la hagan algo y hasta el momento solamente le hago curaciones en la casa y me y me dilatan y me dilatan las cirugías me ponen fechas y cuando ya las fecha van llegando, me dicen que no, que la cancelaron que para la próxima un mes y al próximo mes nos salen con lo mismo y estamos en las mismas.

Respuesta de Sanidad de la Policía

Desde sanidad respondieron que “Con relación al caso del señor José Gonzalo Serna, estaba pendiente de programación de cirugía, se le había realizado la autorización del servicio con solicitud a la entidad para la programación del procedimiento quirúrgico, lo realizan dos supra especialistas en la ciudad de Manizales, quienes deben coincidir para realizarle la microcirugía siendo los únicos especialistas que hay en la Región y ya fue asignada para el 22 de noviembre por Oncólogos de occidente”