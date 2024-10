Jueves 24 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No para el drama para los usuarios de sanidad de la policía, un pensionado en Armenia ni con fallo de tutela le han autorizado una cirugía que necesita con urgencia debido a un cáncer que le está provocando daños en el cráneo.

Es el caso del pensionado de la Policía José Gonzalo Serna que ni con un fallo de tutela a su favor a logrado que sanidad de la Policía autoriza la realización de una cirugía que requiere ya que el cáncer le hizo metástasis y está afectando su calidad de vida

Desde sanidad respondieron que “Con relación al caso del señor José Gonzalo Serna, estaba pendiente de programación de cirugía, se le había realizado la autorización del servicio con solicitud a la entidad para la programación del procedimiento quirúrgico, lo realizan dos supra especialistas en la ciudad de Manizales, quienes deben coincidir para realizarle la microcirugía siendo los únicos especialistas que hay en la Región y ya fue asignada para el 22 de noviembre por Oncólogos de occidente”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A través de labores de registro y control realizadas por la Policía de Tránsito y Transporte, en el sector Los Pinos del municipio de Calarcá, incautaron 218 kilos de clorhidrato de cocaína avaluados en 1000 millones de pesos, los cuales eran transportados en un vehículo tipo cisterna que cubría la ruta Nariño – Bogotá.

Tras un minucioso proceso de registro, los uniformados descubrieron un compartimiento oculto tipo caleta, que contenía lonas que envolvían los paquetes rectangulares en los que se camuflaba esta sustancia estupefaciente.

Por esta razón, capturaron al ciudadano de 50 años de edad, propietario y conductor de este vehículo, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, la Policía de carabineros recuperaron 380 kilos de café que habían sido hurtados en una finca en la vereda bohemia de Calarcá en plena cosecha cafetera, tres personas fueron capturadas.

Asimismo, inmovilizaron un automóvil y una motocicleta que habrían utilizado para cometer el ilícito, los implicados y los bienes incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites correspondientes.

Además, con la autorización de la Fiscalía, el café recuperado, avaluado en más de 7.000.000 de pesos, fue devuelto a su propietario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trabajadores de ambulancias en Armenia denuncian retrasos en pagos, directivas evidencian crisis por deudas de EPS

Se trata de aproximadamente 90 empleados entre cuidadores, enfermeras, terapeutas físicos y respiratorios a quienes les adeudan salarios.

Una de las afectadas dio a conocer que laboró en Ambulancias Armenia como cuidadora y al momento le deben mitad del mes de julio y todo el mes de agosto. Explicó que empezó a trabajar desde octubre del año pasado y que pasaba la cuenta de cobro con el fin de que a los 15 días recibirían el sueldo, sin embargo, eso nunca se cumplió.

Mencionó que todos los días consulta por su salario ya que las obligaciones no dan espera y la respuesta es que no hay dineros para cancelar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gerente de Ambulancias Armenia, César Augusto Castaño quien no desconoció la problemática, pero siendo claro que están poniendo la cara y estableciendo acuerdos de pago e incluso abonos para lograr llegar al 100%.

Indicó que todo se debe al sistema de salud actual puesto que no han llegado los giros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres ni se han dado los pagos de deudas de EPS que alcanzan los 1.600 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El contrato vigente del programa de alimentación escolar, PAE en Armenia finaliza el próximo 25 de octubre y, en virtud de la gestión administrativa y contractual, desde la alcaldía han manifestado que debe dar un lapso de 8 días hábiles para reanudar la prestación del servicio, que corresponde a la primera semana de noviembre próximo.

La secretaria de educación Paula Andrea Huertas explicó que esta situación escapa a la voluntad de la Administración teniendo en cuenta que estamos frente a términos de ley para garantizar los procesos de selección objetiva, y con la garantía de que se cuenta con los recursos disponibles.

El sindicato de Educadores del Quindío alertó sobre las dificultades en el proceso del programa de alimentación escolar

Frente al anuncio de la suspensión temporal del programa en la ciudad de Armenia por una semana por problemas de contratación, el presidente del Suteq Esteban Bernal manifestó que es alta la preocupación por lo que consideran la falta de planeación para garantizar la alimentación de los estudiantes.

Reconoció que varios de los niños beneficiados con el PAE son el único alimento que reciben por eso la importancia de que no pare ni un día. Fue claro que, aunque la capital quindiana había iniciado bien con el servicio, el panorama no es alentador por eso esperan que el próximo año la cobertura se garantice desde el primer hasta el último día de clase.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Persisten las dificultades en la entrega de medicamentos para docentes en el Quindío

Precisamente desde el Sindicato de Educadores del departamento enviaron un comunicado a la Fiduprevisora con el fin de que brinde las soluciones en cuanto a la entrega oportuna de los medicamentos.

Freddy Alexander Betancourt es integrante de la junta directiva del Suteq y veedor de la salud quien reconoció la problemática que no ha podido ser subsanada puesto que si bien se brindan las citas médicas no es posible la entrega de los medicamentos lo que no permite una prestación del servicio oportuno.

Aseguró que las IPS no tienen contratos y a otras les adeudan pagos lo que empeora el panorama de salud para los docentes.

Advirtió que en el municipio de Circasia no hay prestador de medicamentos lo que genera que los usuarios deban trasladarse a la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia se sumaron a la marcha a favor del presidente Gustavo Petro

En efecto centrales obreras y sindicatos se unieron al plantón en la plaza de Bolívar de la ciudad y posterior marcha por las principales vías a favor de las reformas sociales, pero puntualmente en rechazo a lo que consideran el golpe de estado contra el mandatario.

El presidente del Sindicato de Educadores del Quindío, Esteban Bernal sostuvo que en una extralimitación de funciones del Consejo Nacional electoral declaró la apertura de investigación que es totalmente inconstitucional por eso apoyaron la convocatoria a nivel nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia presentó y socializo a través del concejal Luis Fernando Lasprilla en el concejo municipal el presupuesto de la alcaldía para el año 2025 que asciende a los 887 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Uber Taxi en alianza con TaxExpress ya está disponible en el Eje Cafetero. Esta combinación de la movilidad tradicional y la tecnología de Uber inicia su recorrido por Pereira, Armenia y Manizales para convertirse en el aliado de locales y visitantes para moverse de forma más segura, cómoda y eficiente por la ciudad.

Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber en la región Andina explicó “En alianza con TaxExpress, hemos traído Uber Taxi para ampliar las opciones de movilidad disponibles en Armenia, y para que miles de taxistas accedan a la demanda de la app de Uber y generen, en promedio, un 30% más de ganancias adicionales.”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El proyecto que busca ampliar excepciones para el día sin carro y sin moto en Armenia fue aprobado en el Concejo Municipal

El concejal ponente Jonatan Rojo informó que dentro de las excepciones estarían algunas entidades públicas como es el INPEC, comisarías de Familia y las plataformas que brindan servicios de domicilio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío intervino en la cumbre COP16 para dar a conocer los resultados de los encuentros regionales

El pasado mes de agosto se llevó a cabo en el centro de convenciones de la ciudad el evento denominado Precop Andes del Quindío’ donde establecieron encuentros regionales con el fin de evidenciar las problemáticas que afectan la biodiversidad y así mismo plantear las soluciones.

Precisamente quien impulso el proceso fue la diputada del pacto histórico, Jessica Obando quien señaló que fueron socializados los resultados en la cumbre que se realiza en la ciudad de Cali.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La docente del programa de Arquitectura de la facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura de Armenia, María Camila Garzón Duque, participó en el Simposio Nacional de Observatorios Culturales y Conexos sobre la COP16 de Biodiversidad, con la ponencia ‘Instrumento de veeduría ciudadana ambiental, como herramienta de gestión cultural, ambiental y ecoturística en el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Orlando David Borré, adscrito a la Liga Quindiana de Ajedrez, alcanzó el tercer puesto en el Campeonato Panamericano Escolar en la modalidad de ajedrez clásico, que se celebró en Paraguay. El joven talento, quien ha logrado darle a su departamento cuatro títulos nacionales, se destacó durante gran parte del certamen.

De otro lado la Dimayor dio a conocer que el Deportes Quindío jugará el primer partido del cuadrangular semifinal del torneo Dimayor de la B el miércoles 30 de octubre a las 4 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia ante Llaneros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A través de un comunicado, El Ministerio del Deporte respondió a la carta que enviaron los gobernadores sobre el presupuesto para los juegos nacionales de la juventud, en el documento indican que el ministerio le ha venido contando al país que para la realización de los I Juegos Nacionales Juveniles, sector olímpico y paralímpico, esta cartera asumirá el 100 % de los costos de participación de las 34 delegaciones inscritas, lo que se constituye en un hecho sin precedentes en el deporte nacional.

En respuesta a la carta remitida por la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio del Deporte aclarar que “No ha habido ningún cambio en las reglas propuestas por el Ministerio del Deporte desde hace 3 meses, ni se ha emitido comunicación oficial alguna que modifique los compromisos asumidos a lo largo de las diferentes sesiones del Comité Organizador Local”

Y agrega “El Ministerio del Deporte reitera que garantizará los servicios de alojamiento y alimentación (desayuno, almuerzo y cena) a los atletas y Para atletas registrados en la inscripción nominal, así como para los oficiales de cada delegación, cuyo número, por reglamentación, debe ser equivalente al 40% del total de atletas inscritos” lo que aclaran es que Solamente, si el número de oficiales de cada delegación supera el equivalente al 40% del número de atletas y Para atletas inscritos, ese costo adicional será asumido por cada departamento.

Es decir, por ejemplo, si una delegación asiste con 100 atletas, tiene derecho a llevar 40 oficiales entre jefes de misión, entrenadores, asistentes, delegados, equipo médico, mecánicos, entre otros, tal como lo establece la carta fundamental de los juegos.

Finalmente señala que desde el comienzo del proceso de organización de los juegos se acordó que el costo de los uniformes de presentación, de competencia, la implementación deportiva y demás necesidades propias de cada delegación estarían a cargo de cada departamento.

Miércoles 23 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío