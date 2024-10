Museos en Cali, tesoros que valen Oro

Cali, Valle del Cauca

Comenzamos el recorrido por el Caliwood Museo de la Cinematografía, inaugurado en el año 2008 por Hugo Suárez Fiat, espacio dedicado a la evolución del séptimo arte. El primer Museo de la Cinematografía en la historia de Colombia en exhibir artefactos fabricados entre 1840 y 1980, relacionados con la fotografía y la cinematografía análogas.

Caliwood Ampliar

Duración del recorrido

El recorrido por este museo tiene una duración aproximada de 1-2 horas.

Horario

El horario al público es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, Sábado de 3:00 pm a 7:00 pm, Domingo 10:00 pm a 6:00 pm

Entrada (tickets)

La entrada al museo tiene un costo de 20 mil pesos tanto para adultos como para menores de edad.

Ubicación

Se encuentra ubicada en el oeste de Santiago de Cali, cerca al Gato del Río y el Museo de Arte Moderno La Tertulia y a lo diagonal de la Librería Nacional del Oeste, sobre la histórica Avenida Belalcázar (Carrera 2a. Oeste) No. 5A-55 Oeste Urbanización Arboleda Cali, Colombia

Museo la Tertulia : surge de la expansión y necesidad de una sala de exposiciones lo que conllevo a que en 1968 se construyera el Edificio Fundacional en la ribera del río Cali, en el lugar conocido como El Charco del Burro. Con una historia ligada al arte y a diversas manifestaciones culturales, en particular al cine, desde 1956. Más de 2.000 obras hacen parte de la colección de arte colombiano y americano que dan testimonio de la historia del Museo La Tertulia.

Además de sus salas expositivas, el complejo cultural incluye un Auditorio-Cinemateca (1975), un Teatrino al aire libre (1968), el Edificio Taller Escuela (1982), Biblioteca (2022) y una amplia área de jardines abierta al público.

Museo la Tertulia - Museo la Tertulia Ampliar

Duración del recorrido

El recorrido por este museo tiene una duración aproximada de 2-3 horas.

Horario

El horario al público es de Lunes a Miércoles 10:00 am a 7:00 pm - Jueves a Sábado 10:00 am a 8:00 pm - Domingos 10:00 am a 6:00 pm.

Entrada (tickets)

La tarifa general tiene un costo de 9 mil pesos

Ubicación

Avenida Colombia No. 5-105 Oeste Cali – Colombia.

Museo arqueológico La Merced . El complejo arquitectónico de la Merced en Cali es la memoria de la época colonial caleña, ya que el desarrollo de la ciudad borró la mayor parte de la arquitectura de esa época.

Este complejo está conformado por la iglesia de La Merced, que le da su nombre, y es una de las construcciones más antiguas de la ciudad

Museo arqueológico La Merced. Alcaldía de Cali Ampliar

Duración del recorrido

El recorrido por este museo tiene una duración de 1 hora.

Horario

El horario al público es de Lunes a viernes 8:30 a.m. — 5:00 p.m.

Sábado 9:00 a.m. — 4:00 p.m.

Domingos y festivos: cerrado

Entrada (tickets)

La entrada es libre.

Ubicación

El Museo arqueológico La Merced esta ubicado en el centro histórico de Santiago de Cali, Colombia. Cra. 4 #6-59, San Pedro, Cali, Valle del Cauca

Museo del Oro Calima

En Cali, Colombia, el área Cultural del Banco de la República encierra una riqueza cultural en sus obras. Se trata de una bóveda de seguridad que contiene una magnífica colección arqueológica, compuesta por grandes y vistosos adornos de oro, artefactos de piedra y madera, y recipientes y figurinas de cerámica que describen la vida y las capacidades artísticas de quienes habitaron el Valle del Cauca antes de la conquista europea.

Museo del Oro - Red Cultural del Banco de la República. Ampliar

Duración del recorrido

El recorrido por este museo tiene una duración de 1 hora.

Horario

El horario al público es de martes a viernes 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lunes: Cerrado - Domingos y festivos: cerrado

Entrada (tickets)

La entrada al Museo del Oro Calima es gratuita

Ubicación

Ubicado en el centro histórico de Cali, Colombia. Dirección: Calle 7 No. 4 - 69

Hacienda Cañasgordas

La novela costumbrista colombiana El alférez real de Eustaquio Palacios, se basa en la vida diaria de las haciendas vallecaucanas del siglo XIX y la Casona de la hacienda Cañasgordas es descrita en gran detalle.

Hacienda Cañasgordas Ampliar

Duración del recorrido

El recorrido por la hacienda tiene una duración de 1-2 horas

Horario

El horario al público es de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 pm, Domingos de 1:00 pm a 6:00 pm.

Entrada (tickets)

Para más información sobre la entrada a la hacienda comuníquese a la línea de atención: 316 843 2694. Visitas culturales

Ubicación: Carrera 111 con Calle 25

Entre los diversos museos de Cali se destacan, el Museo de la Salsa, Museo del Vinagre, Museo Raizales de la Salsa, El Palomar Cerámicas, Museo Muli – Museo Libre de Arte Publico de Colombia, Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmaan Valencia, Museo H. Tejada, La Linterna, Taller Tejada, Centro De Memoria Étnico & Cultural, estos museos hacen parte de la historia de la ciudad y enriquecen el patrimonio cultural de la región.