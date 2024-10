Esposa del hombre que asesinó a Sofía Delgado rompió el silencio

Evelyn Rodas, esposa de Bryan Campos, el hombre que confesó haber asesinado a la niña Sofía Delgado de 12 años en el corregimiento de Villagorgona en el municipio de Candelaria, Valle, contó su versión de los hechos. Ella aseguró que no tuvo nada que ver con el crimen y que su esposo actuó con naturalidad durante los días de búsqueda por parte de la familia.

Rodas fue capturada junto a Bryan Campos, pero posteriormente fue dejada en libertad, aunque sigue vinculada a la investigación. Según su relato, cuando las autoridades comenzaron a indagar en su local y vivienda, le preguntó a su esposo si sabía los motivos de estas indagaciones, a lo que él siempre lo negó.

“Yo no me había enterado ni siquiera el día de la captura. Fue hasta las audiencias cuando lo dijo. No me cabía en la cabeza cómo podía estar involucrada. Cuando comenzaron a investigar, le pregunté si él sabía algo o tenía algo que ver con esto. Él siempre, mirándome a los ojos, me lo negaba. Jamás imaginé que él estuviera implicado, a pesar de un caso anterior del que me decía había pagado por una injusticia y por ello estuvo en la cárcel un año y medio”, relató Evelyn.

Evelyn también compartió cómo fue su reacción cuando se enteró: “Cuando estábamos detenidos, le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos. Le dije, ‘Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña’. Y simplemente miró al suelo y hacia un lado. Me puse a llorar y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear”.

Ella describió lo que estaba haciendo el día de la desaparición de Sofía y cómo se comportó su esposo durante los días previos a la captura. “Los domingos de quincena, yo siempre salgo a mercar y ese domingo justo estaba mercando. La única vez que pasé por la tienda fue a las 10:30 de la mañana para dejar una calculadora y de ahí me fui a mercar. Él estaba completamente normal, nunca me demostró nervios. Comimos normalmente y siempre veíamos una o dos películas los domingos en la noche. Esa semana transcurrió con total normalidad. Él nunca me mostró remordimiento, nerviosismo o ansiedad”, añadió.

Evelyn asegura que tras estos lamentables hechos teme por su vida y la de su pequeña hija de cuatro años. “Han sido días difíciles, porque no es fácil estar encerrada recibiendo ataques de todo lado. Toda Colombia me odia, y es duro porque no estoy acostumbrada a esto. He recibido infinidad de amenazas. Mi mayor miedo es que le puedan hacer algo a mi hija por algo que hizo su padre. Ella no entiende lo que está pasando”.

Finalmente, envió un mensaje a la familia de Sofía Delgado: “A la señora Leydi, quiero pedirle disculpas en nombre de Brayan. A él le dije que hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña. Yo también soy mamá y tengo una hija, que también se llama Sofía, y me duele todo esto. Lamento mucho la muerte de su hija y que haya tenido que ser mi expareja el verdugo de esa niña. Solo pido disculpas”, precisó.

Brayan Campos fue enviado a la cárcel tras aceptar los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple en grado de tentativa, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.