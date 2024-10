‘Cucho’ Hernández, al nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: ojo al selecto listado

Juan Camilo Hernández viene mostrando un gran nivel con el Columbus Crew en la Major League Soccer (MLS). El delantero colombiano se ha consagrado figura, no solo del conjunto norteamericano, sino también de la liga en general. No en vano, recientemente hizo parte del ‘MLS All Stars’, equipo integrado por los mejores futbolistas del campeonato estadounidense.

Pues bien, a raíz de las brillantes presentaciones del ‘Cucho’, como se lo apoda, el CIES Football Observatory, Centro Internacional de Estudios del Deporte, decidió escogerlo entre los mejores jugadores del mundo, que no actúan en alguna de las cinco grandes ligas (LaLiga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A).

Lo curioso del caso es que en dicho listado se encuentran leyendas del nivel de Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), así como una estrella consagrada del nivel de Karim Benzema (Al-Ittihad).

Listado de los mejores del mundo

Como era de esperarse, este ránking elaborado por el CIES, basado en estadíiticas del Wyscout, tiene a los futbolistas más determinantes del siglo en lo más alto. Lionel Messi aparece en la primera casilla por lo hecho en el Inter Miami a sus 37 años de edad, mientras que Cristiano Ronaldo, con su poderío goleador en el Al-Nassr, aparece en la tercera colocación.

El podio lo completa justamente Karim Benzema, aquel que batalló estadísticamente con ambos monstruos en el fútbol español. El francés de 36 años ha destacado con el Al-Ittihad en el fútbol saudí. Y en la cuarta casilla, con tan solo 25 años, aparece el Cucho Hernández, quien brilla con el Columbus. Justamente, esta temporada ha disputado 39 partidos, marcó en 25 oportunidades y dio 13 asistencias.

Le siguen dos jugadores del Sporting de Lisboa, el portugués Francisco Trincao, de reciente paso por el FC Barcelona, y el sueco Viktor Gyökeres, con 24 y 26 años respectivamente. Sigue una de las grandes perlas del fútbol brasileño: Stevao. El atacante de apenas 17 años hace parte del Palmeiras, pero ya fue vendido al Chelsea.

En la octava colocación se encuentra Moussa Diaby, que recientemente fichó por el Al-Ittihad y es compañero de Benzema. Continúa Luiz Henrique, que a sus 23 años abandonó el fútbol europeo para unirse al Botafogo, y cierra el listado el argentino José Manuel López, también de Palmeiras.