Con representantes de gobernación y alcaldía concertaron mesa de negociación por la UdeA

Medellín, Antioquia

Con los secretarios de educación de Medellín y Antioquia, Luis Guillermo Patiño, y Mauricio Alviar Ramírez respectivamente, además del profesorado, integrantes de la institución y el estudiantado, se llevó a cabo una nueva asamblea multiestamentaria en la Universidad de Antioquia para buscar solución la crisis que padece por su desfinanciamiento. Como resultados del mismo, las diferentes partes se comprometieron a establecer una mesa de negociación para llegar a acuerdos entre las entidades regionales, la rectoría y el ministerio de educación, entre otros, por el bien del Alma Mater de los antioqueños.

Caracol Radio habló con Cristian David García, estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Federación Universitaria Nacional para la institución, quien indicó la representación de gobernación y alcaldía acudió luego de dos inasistencias y que además de los secretarios de educación, estaban invitados los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sobre la discusión, el estudiante aseguró que no hubo una propuesta para satisfacer las necesidades de la institución.

“No hubo una propuesta concreta de la alcaldía de Medellín. No hubo una propuesta concreta de la gobernación de Antioquia. No hubo un compromiso por la adición a la base presupuestal. Más allá de lo que ya se había propuesto, que era la adición del presupuesto con base a la política de austeridad, en donde la gobernación se comprometía a 30 pesos por cada 100 pesos ahorrados con austeridad. En este momento ya se han ahorrado 14 mil millones de pesos y estamos a la espera de que la gobernación de Antioquia cumpla con su palabra”.

Además, revelaron que durante el evento se dio aviso de que si la universidad no recibe la inversión que necesita, en el mes de diciembre al parecer no podrá continuar con sus actividades académicas.

“El informe que da la rectoría da a entender de que la Universidad de Antioquia puede que al final de año de no conseguir los recursos cese actividades, porque si no hay plata en diciembre, pues no hay forma de que la universidad funcione. Entonces estamos a portas de lo que sería un paro en la Universidad de Antioquia por falta de recursos”.

Otras de las peticiones que se hicieron en la asamblea, directamente al municipio de Medellín, es la rebaja en los servicios públicos de EPM y la posibilidad de un acuerdo municipal para que la administración distrital pueda inyectar los recursos que la universidad necesita a pesar de que esta es una institución de carácter regional.

Caracol Radio habló con Mauricio Alviar, secretario de educación de Antioquia, quien indicó que fue una jornada positiva en la UdeA y habló sobre las mesas de negociación de las que harán parte.

“Yo sé que hay un afán tremendo de la comunidad universitaria por tener una respuesta y el anhelo de superar la crisis, pero sabemos que esto es un asunto de mucha complejidad, un problema estructural en el que hay que seguir trabajando. Yo creo que en esas mesas tenemos que participar tanto el gobierno nacional, el Congreso de la República, la gobernación de Antioquia, por supuesto, tiene toda la voluntad de estar allí”.

Caracol Radio buscó a la secretaría de Educación de Medellín para consultar su versión sobre su participación en la asamblea, quienes prefirieron no brindar declaraciones.

Por último, a partir del 30 de octubre el Movimiento Estudiantil empezará a enviar las invitaciones a las diferentes entidades que conformen las mesas de negociación que buscarán salvar a la Universidad de Antioquia e impedir que la misma entre en paro por su situación financiera a final de año.