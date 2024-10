UNGRD abre segundo proceso de contratación para asegurar 80 carrotanques

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunció que ya está abierto el segundo proceso de contratación para asegurar los 80 carrotanques adquiridos por la administración anterior, así como a los funcionarios de la entidad.

La nueva fase que asciende a más de $1.670 millones ya está abierta en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, y estará abierta hasta el 8 de noviembre del presente año, y posteriormente, el proceso será adjudicado el 19 de noviembre.

“Previo a la apertura del proceso adelantamos mesas de trabajo com Fasecolda, com la Agencia Nacional Juridica del Estado, la Fiduprevisora , la Procuraduría General, la Contraloría (…) este es el segundo proceso de contratación pública que realiza la entidad debido a que el proceso anterior fue declarado desierto por la falta de interés del sector asegurador en amparar los bienes de la Unidad”, señaló el secretario general de la UNGRD, Leónidas Name.

La UNGRD también aclaró que hasta el 25 de octubre, la entidad recibirá observaciones y aclaraciones y durante este período, las aseguradoras que consideren necesario determinar el estado de los carrotanques podrán realizar el peritaje de los vehículos que se encuentran en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena (Riohacha), en el barrio Pozo (Riohacha) y en el Batallón del Ejército Nacional (Uribia).