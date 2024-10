Sergio Mosquera crítica a Roldán por expulsarlo ante el Cali: Tiene un ego altísimo

Sergio Mosquera, defensa de Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio. El antioqueño se refirió a su polémica expulsión en el pasado juego frente al Deportivo Cali, habló de la actualidad del equipo y destacó su día a día en el club junto a Falcao García.

En Millonarios vemos un gran Mosquera

“Gracias a Dios se ha ido levantando el nivel, en el cual hace unos años logré ponerlo, y vamos paso a paso, mejorando el rendimiento personal y poniéndolo siempre al beneficio del equipo”.

¿La confianza ha sido fundamental?

“Para uno estar en ese nivel competitivo. En Nacional no tuve esa posibilidad de tener ese respaldo del técnico. Ahorita vamos a hablar de mi presente, gloria a Dios le hemos podido respaldar con trabajo arduo al profe Gamero”.

¿Cómo es vivir el día a día con Falcao?

“Hay una palabra con la que describo a Falcao, es grandeza. Grandeza, ejemplo, admiración, solamente buenas palabras para el viejo Falca, eso es muy motivante para uno, estar compartiendo un camerino en una institución tan grande como es Millonarios, como lo es él también, dentro y fuera del equipo. Uno tener esa posibilidad de compartir camerino con un ídolo, también afortunado de ser Mundialista, es algo muy valioso para mí en lo personal, disfrutándolo al máximo y aprendiendo mucho de él”.

¿Qué le dijo a Roldán para que lo echara contra el Cali?

“Esa misma pregunta que ustedes se hacen, quedé yo igual. Mira que en el gesto se ve él por qué lo hace. Él pasó a ser señalado porque me echó, sabiendo que yo no modulo ninguna palabra y siempre que me acerqué a él fue con respeto y siempre se lo dije y manifesté. Me incomodó, cuando después del partido se le acerca el profe Gamero y le pregunta por qué la expulsión, y él da unas declaraciones que no fueron verdaderas. Delante del profesor le dije, acá estaba Córdoba, Vargas y yo no le dije nada, no le modulé una sola palabra grosera y el hombre tomó esa decisión y esa determinación. El hombre estaba muy, con ese ego altísimo, él puede ser la autoridad en el partido, pero debe entender, siempre y cuando uno vaya con mucho respeto, pararle bolas a uno. Quedo yo con ese sinsabor, me dañó el trabajo que yo venía haciendo en ese partido, solamente puedo decirte que yo no le dije nada y me quedo con ese sin sabor”.

¿Qué le dijo Roldán a Gamero?

“Según él, que yo le había dicho que me expulsara, cuando me saca la amarilla, que yo lo reté a que lo expulsara, pero eso es falso, yo cómo voy a dejar al equipo tirado, sabiendo el gran esfuerzo que veníamos haciendo. Yo no soy una persona irresponsable. Quedé con ese sinsabor que me dañó el trabajo que se venía haciendo en lo grupal. Da revanchas y él fue el que quedó señalado”.

¿Había tenido problemas antes con Roldán?

“Cero, antes todo lo contrario, a mí me extrañó, porque el hombre siempre me ha pitado a mí y las veces que lo ha hecho me ha pitado bien. Incluso yo me le acerco y le digo las cosas respetuosamente. Siempre había sido bien con el hombre y él conmigo. Se le fueron las luces y por eso quedé con ese sinsabor”.

¿Qué opina de las críticas al club?

“Todo hay que tomarlo de la mejor forma, los únicos que sabemos qué es lo que se hace y se trabaja, lo que se sale a la cancha a conseguir, somos nosotros. Nosotros somos los que debemos blindarnos y estar más tranquilos y saber lo que estamos haciendo. Hay tiempos que no se juegan bien. Somos autocríticos, tanto en lo grupal y en lo personal, pero siempre salimos a la cancha con el mismo objetivo todos. Esperemos poder seguir mejorando en todos los aspectos”.

El detalle de Falcao a todos los trabajadores del club

“Fue una linda integración con Falca, nos tenía un lindo detalle, fue una sorpresa que nos tenía él hacia nosotros. La idea era poder compartir un buen rato en familia, blindarnos más, estar más juntos y se pasó un rato muy agradable”.

¿Cómo sigue Falcao?

“El hombre, muy bien, anda evolucionando demasiado bien. Es lo único que podría dar de ese reporte”.

¿Ya entrena con ustedes?

“Todavía falta”.