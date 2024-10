Madre de menor atropellado en Bogotá exige justicia y denuncia irregularidades en el caso

Colombia

En una entrevista con Caracol Radio, Luz Marcela Correa, madre de Juan Felipe Camargo, el menor de 9 años que perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en el norte de Bogotá, habló sobre los momentos previos al accidente y la falta de justicia que ha sentido desde entonces. “Mi hijo estaba cruzando la calle con su papá y su abuela cuando la camioneta, que llevaba más de 20 minutos mal estacionada frente al colegio, avanzó sin previo aviso y lo atropelló. Fue un instante de terror”, explicó con la voz entrecortada.

El accidente ocurrió el pasado 15 de octubre en la Carrera Séptima con Calle 174, a pocos metros del colegio Gimnasio José Joaquín Casas. Según la versión de la madre, la conductora del vehículo, identificada como Jasleidis Díaz Barraza, no fue detenida ni se le practicó la prueba de alcoholemia en el lugar de los hechos. “Lo que más me indigna es que no hubo ningún procedimiento adecuado. A pesar de que mi hijo falleció minutos después en el hospital, ella no fue llevada a la URI, no hubo un examen toxicológico, no hubo nada”, denunció Correa.

Correa también mencionó que el manejo del caso por parte de las autoridades ha sido completamente irregular, y expresó su frustración al señalar que ni la Policía ni la Fiscalía han estado en contacto con la familia para brindarles información o actualizaciones sobre el proceso. “Estamos en el aire, no sabemos nada. Lo único que hemos conseguido ha sido por nuestros propios medios, pero de las autoridades, ni una sola llamada”, afirmó.

La familia de Juan Felipe ha iniciado una lucha por esclarecer los hechos y que se haga justicia. Correa denunció que no solo la falta de detención de la conductora es preocupante, sino también la ausencia de respuestas claras sobre el curso del proceso judicial. “Es muy doloroso sentir que las vidas de nuestros hijos no valen nada para la justicia. Estamos viviendo una pesadilla desde ese día, y lo único que pedimos es que se actúe con la debida diligencia”, agregó la madre.

Además, la familia recibió el apoyo de la comunidad, que demostró su solidaridad con ellos. Este martes, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo una velatón frente al colegio donde ocurrió el accidente, con la intención de rendir homenaje a la memoria del menor y exigir justicia. Luz Marcela Correa hizo un llamado no solo a las autoridades, sino también a los medios de comunicación, para que este caso no quede en el olvido. “No quiero que mi hijo sea solo una cifra más. Quiero que quienes cometieron esta imprudencia paguen por lo que hicieron”, dijo Correa, visiblemente afectada.

El caso de Juan Felipe generó un fuerte rechazo en la opinión pública, y varios sectores sociales han manifestado su apoyo a la familia. Sin embargo, para la madre del menor, el dolor es cada día más insoportable sin una respuesta clara de las autoridades. “Mi hijo tenía toda una vida por delante, llena de sueños. Como madre, no puedo descansar hasta que se haga justicia”, concluyó.

La comunidad educativa y los padres de familia del Gimnasio José Joaquín Casas también se han sumado a las peticiones de justicia, exigiendo medidas más estrictas para proteger a los estudiantes que transitan diariamente por la zona, que es de alto tráfico y donde, aseguran, es común que los vehículos se estacionen de manera imprudente.