El Sistema General de Participación puede ser una bomba fiscal para el país, aseguro ANIF

Hoy se llevó a cabo en la Comisión Cuarta del Senado el debate de Control Político sobre el Sistema General de Participaciones (SGP). En la reunión, ministros y senadores escucharon a expertos en economía que presentaron proyecciones y análisis sobre este proyecto. José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, advirtió que la propuesta no es viable.

Durante su intervención, López destacó la importancia de la descentralización, pero subrayó que debe abordarse desde un enfoque sostenible para evitar que se convierta en “una promesa incumplida”. Hizo un llamado al gobierno para que reconozca la realidad fiscal del país, señalando que el proyecto podría convertirse en “una bomba fiscal”. “No tenemos problemas con el objetivo; es loable, pero tal como se está creando, podría generar serias dificultades fiscales”, añadió.

López comparó la situación actual con el contexto de 1991, cuando las transferencias representaban el 42.3% de los ingresos corrientes de la Nación. Destacó que, a pesar de un inicio prometedor, el país no pudo sostener esas transferencias y tuvo que ‘‘truncar’' el proceso.

#ECONOMIA | El presidente de ANIF, José Ignacio Lopez, se refirió al proyecto de autonomía regional, que modifica el Sistema General de Participación (SGP), y lo catalogó como una bomba fiscal. Además, considera que puede ser nuevamente una “promesa incumplida” como el proyecto… pic.twitter.com/krf8HOIo9V — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2024

Además, López hizo énfasis en que al menos el 90% de los recursos del estado, estarían comprometidos si se implementa el proyecto. ‘‘Claramente hay que profundizar la descentralización, pero el gobierno nacional va a tener comprometido casi el 90% de sus recursos’' agregó, López.

Territorios y ejecución

En apoyo a estas declaraciones, José Mauricio Salazar, representante del Observatorio Fiscal de la Javeriana, coincidió en que el presupuesto destinado a los territorios no se ejecuta de manera efectiva. “La capacidad de ejecución de los agentes territoriales no es buena. Lo que necesitamos discutir es cómo reestructurar los sistemas para mejorar la eficiencia”, afirmó.

Finalmente dentro de los puntos en los que Salazar estuvo de acuerdo con López fue, que el gobierno no solo debe hablar de cuánto se está girando a los territorios. También, ‘‘cuánto están generando efectivamente los municipios y de la gobernanza y sostenibilidad fiscal’'.

En el debate, tanto López como Salazar coincidieron en que, aunque la descentralización es esencial, es crucial implementar un enfoque fiscal responsable y eficiente.