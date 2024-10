VIDEO | Matheus Uribe marca y le da la victoria a Al-Saad en la Champions asiatica

Tras regresar de su participación con la Selección Colombia en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Matheus Uribe fue protagonista en la victoria del Al Sadd por 1-0 ante el Persepolis FC, en la tercera jornada de la Liga de Campeones Elite. En un partido tenso y disputado, el mediocampista colombiano anotó el único gol, que le permitió a su equipo sumar tres puntos vitales para seguir en la pelea por la cima del grupo B.

El encuentro comenzó con un Al Sadd decidido a imponer su juego, pero se encontró con un Persepolis bien organizado defensivamente. Los ataques del equipo catarí se estrellaban una y otra vez contra la zaga iraní, y aunque los locales dominaron la posesión, las ocasiones de peligro real fueron limitadas en la primera mitad. A medida que avanzaba el partido, los locales empezaban a mostrar signos de frustración.

El momento clave llegó en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera mitad. Tras un tiro de esquina ejecutado por Akram Afif, y varios rechazos fallidos dentro del área, el balón quedó a merced de Uribe, quien remató con la derecha y, con un poco de fortuna, el esférico terminó en el fondo de la red, junto al palo izquierdo del arco de Persepolis. El gol fue un golpe duro para los visitantes, que hasta ese momento habían mantenido el empate a cero.

Uribe no solo fue determinante con su gol, sino que también mostró un gran despliegue físico y táctico en el mediocampo, cortando los avances del Persepolis y ayudando a mantener el control del partido en los momentos más complicados. Tras el encuentro, el colombiano expresó su satisfacción por la victoria: “Sabíamos que el partido sería difícil, pero nos preparamos bien y logramos nuestro objetivo de ganar. En el fútbol no siempre es necesario ser el mejor equipo, lo importante es marcar y no encajar goles”.

En el segundo tiempo, el Persepolis intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y un arquero del Al Sadd que estuvo atento en los momentos clave, como cuando Omid Alishah remató al larguero en los minutos finales del partido. A pesar de los intentos del equipo iraní por igualar el marcador, el gol de Uribe fue suficiente para asegurar la victoria.