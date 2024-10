Caracol Radio y Tropicana lideran campaña para reconstruir casas destruidas por incendio

Cartagena

Caracol Radio Cartagena 1.170 AM y Tropicana 97.5 FM lideran una campaña para reconstruir dos humildes viviendas de madera y zinc, que resultaron destruidas por un voraz incendio registrado en el sector La Paz del barrio Cerros de Albornoz.

La conflagración afortunadamente no dejó personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales considerables. Las llamas arrasaron con electrodomésticos, muebles, camas, ropa, calzado y destruyeron por completo la estructura de los inmuebles.

“Creemos que fue un cortocircuito. En el momento no había nadie en la casa, pero la vecina me dice que el fuego se propagó rápidamente en las dos viviendas. Lo perdimos todo la verdad duele lo que pasó porque con mucho esfuerzo adquirimos nuestras cosas trabajando durante muchos años. Ahora mismo estamos viviendo gracias al apoyo de nuestros familiares y vecinos, la Alcaldía nos ha colaborado con kits de aseo y algunos alimentos”, expresó María Consuegra, quien residía en uno de los inmuebles con dos adultos más y tres menores de edad.

Por su parte Jessica Patricia Torres, quien residía en el otro inmueble afectado con sus dos hijas, relató, “estaba cocinando con una de mis hijas, no percibí ninguna clase de humo hasta que una vecina me gritó que se estaba quemando la casa. Enseguida me asomé a los cuartos y vi que el fuego ya estaba bastante fuerte. Después salí a pedir auxilio porque estaba muy nerviosa, pero ya lamentablemente no se pudo hacer nada. Las llamas consumieron la casa en un instante. Lo perdí todo, hasta las herramientas de mi trabajo se me quemaron porque yo soy manicurista”.

Los cartageneros de buen corazón pueden realizar sus donaciones a través de las líneas telefónicas de Caracol Radio Cartagena 3103149497 o al 3176425646.

Elementos para reconstruir las viviendas:

- 600 estibas

- 30 holcones

- 60 varetas

- 60 láminas de zinc

- 18 cajas de clavos de 2″

- 5 cajas de clavos de 3″

- Ropa y calzado en buen estado

- Alimentos no perecederos