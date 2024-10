Avenida torrencial dejó 33 familias damnificadas y decenas de viviendas afectadas en Bello

Bello, Antioquia

Las fuertes lluvias de la noche del domingo 20 de octubre provocaron que una avenida torrencial en la zona alta del sector de Santa Rita, dejara como saldo a 33 familias damnificadas y un total de 97 personas afectadas por la emergencia invernal.

El evento dejó daños de infraestructura en al menos 24 viviendas, mientras que tres de ellas sufrieron colapso estructural, sin tener, por fortuna, personas lesionadas en el hecho.

El lugar tuvo presencia de personal de la Policía, bomberos de Bello y funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres del municipio al Norte del Valle de Aburrá, quienes atendieron la situación hasta alrededor de las 4:30 a.m. del lunes.

#EnEsteMomento profesionales sociales. técnicos y representantes de #BomberosBello acompañan a la comunidad de Santa Rita.



Allí, en la noche de este domingo, se presentó una emergencia debido a las grandes lluvias que se presentaron en nuestro territorio. pic.twitter.com/KwxD1ZdRSr — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) October 21, 2024

“Algunas familias se fueron del lugar a autoalbergarse con familiares, no fue posible la caracterización y en total noventa y siete personas afectadas de las veinticuatro viviendas, tres con colapso estructural, caídas de muro, en fin, pero valga pues reconocer, mencionar y agradecer que no hubo ninguna víctima humana, ni siquiera herido, no hubo afectaciones en las personas, solo sobre las viviendas”, indicó Jhon Alexander Osorio, secretario de Gestión del Riesgo y Desastres de Bello.

Las lluvias también afectaron al barrio Zamora, donde varios negocios en la parte baja sufrieron inundaciones que dejó a su paso piedra y arena, sin representar mayor riesgo para los habitantes.

Entrega de ayudas humanitarias

La Alcaldía de Bello informó que, hasta el momento, han entregado 21 ayudas humanitarias a las familias damnificadas por las intensas lluvias. Estas ayudas incluyen colchonetas, kits de cocina, de aseo y mercados.

A su vez, señalaron que en el transcurso del día lunes continuarán con la caracterización de las familias damnificadas para evaluar los daños y ofrecer más apoyo a las personas afectadas por esta emergencia climática.