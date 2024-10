800 guardianes del Inpec están en "plan reglamento" exigiendo garantías de seguridad

Medellín, Antioquia

Debido a la reciente alerta de seguridad sobre la cárcel El Pedregal y en solidaridad por sus compañeros asesinados en Cauca y Bucaramanga, por lo menos 800 guardianes del Inpec en Medellín, Bello e Itagüí se unieron al “plan reglamento” que adelanta el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios a nivel nacional.

Desde la mañana de este martes se encuentran en asamblea y han adelantado manifestaciones pacíficas con pancartas en los ingresos de El Pedregal, Bellavista y La Paz. En esos penales, de manera indefinida, no estarán recibiendo internos, pues aseguran que el plan reglamento consiste en ceñirse a lo que la normatividad ordena y en este momento las cárceles están en altos niveles de hacinamiento, solo en El Pedregal sería de más del 35 %, por lo que no estarían dadas las condiciones para recibir ni sindicados ni condenados.

“Esa es nuestra posición. No es que les digamos: no entren, sino que entran cuando estén todos los requisitos cumplidos. Pero como eso no se va a dar, pues entonces tendrá que esperar la Policía tal vez un año, dos años con los privados de la libertad ahí afuera”, explicó el vicepresidente del Sindicato, dragoneante Felipe Quimbayo.

Los guardianes exigen garantías de seguridad para que no se pierdan más vidas en el cumplimiento de su labor, pues aseguran que van 22 compañeros suyos asesinados en 20 meses. Manifiestan que no cuentan con los vehículos necesarios ni con la seguridad adecuada para hacer los traslados a citas médicas o diligencias de los privados de la libertad y que en el caso de Medellín el déficit de personal ha llegado a unos índices preocupantes, pues en El Pedregal son 13 guardianas para custodiar 1.300 internas y 17 hombres para custodiar 2.400 presos.

“Frente a los mecanismos que se pueden dar, no para decirle que no maten a ningún guardia en lo posible, sino para contrarrestar los ataques mínimamente, por ejemplo vehículos blindados, no tenemos un solo vehículo blindado. Se sacan las remisiones en el caso de Pedregal, en un bucetón viejo, obsoleto, hay unas imágenes donde la guardia está empujando ese carro porque se quedó varado y las ventanas son un plástico, o sea, las condiciones son paupérrimas”,manifestó Quimbayo.

Aseguran que tampoco se han dado las condiciones dignas para la estadía de las personas privadas de la libertad, esto debido al alto índice de hacinamiento, y que la solución que les han dado no es la adecuada porque consiste en llevar a sindicados de las estaciones de Policía de Medellín a otros centros penitenciarios del país, como la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde también se registra hacinamiento.

También están pidiendo un cambio en la dirección general del Inpec, porque aseguran que hay corrupción y que precisamente por ese motivo no avanzan en los puntos que han venido exigiendo.