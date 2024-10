Pico y Placa en Bucaramanga desde el lunes 21 hasta el 26 de octubre: nueva rotación

Bucaramanga, capital del departamento de Santander, es una ciudad con una población superior a 500.000 habitantes y cuenta con más de 800.000 mil vehículos transitando por el territorio, sea de servicio público o particulares, que deberán acogerse a la medida de pico y placa contemplada en la Resolución 626 de 2023.

En ese orden de ideas, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DT), sugiere que la restricción vehicular se hará teniendo en cuenta el último dígito de la placa; lo mismo aplicará para las motocicletas que circulen por la zona. Adicional, estará exento el sector del Anillo Vial comprendido por el Puente Palenque y Café Madrid, debido a que es parte del corredor vial nacional.

Por su parte, los vehículos matriculados en otros lugares del territorio colombiano, que se encuentren bajo la restricción del pico y placa provenientes de Floridablanca, podrán realizar retornos en los siguientes sitios, de acuerdo con lo explicado por la Resolución antes mencionada:

Quienes vengan por la carretera antigua deben seguir por la carrera 33 en sentido sur - norte, tomar la calle 107 a la altura de la plaza Satélite y retomar al sur por la carrera 32.

Los vehículos que provengan de Floridablanca por la paralela sur - norte de la autopista, tomarán la entrada y posterior salida del puente de Provenza para retornar al sur.

Quienes vengan desde Girón tomarán el retorno ubicado en el kilómetro 4 de la vía Bucaramanga - Girón, sentido occidente - oriente.

¿Qué pasa si incumple la medida de pico y placa en Bucaramanga?

El conductor que sea sorprendido manejando un vehículo durante el pico y placa, será sancionado por las autoridades de tránsito con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) o alrededor de $650.000 COP, de acuerdo con lo indicado en el quinto artículo de la Resolución 626 de 2023.

Asimismo, el automotor será inmovilizado y llevado a los comúnmente llamados ‘patios’, donde se le permitirá la salida “una vez agotado el trámite administrativo vigente para ello, previa verificación del cumplimiento de los requisitos”, sugiere el parágrafo primero del artículo 5 de la normativa.

Pico y placa en Bucaramanga, así funcionará la semana del 21 al 26 de octubre

Para el mes de octubre ocurrió una rotación en el pico y placa, de acuerdo con lo indicado por la Dirección de Transporte de la capital bumanguesa; por lo tanto, la medida de lunes a viernes va en un horario de 6 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 9 a.m. 1 p.m.; por lo que, domingos y festivos no hay restricción vehicular.

Teniendo lo anterior en cuenta, el pico y placa para esta semana será:

Lunes 21 de octubre: placas terminadas en 5 - 6.

placas terminadas en 5 - 6. Martes 22 de octubre: placas terminadas en 7 - 8.

placas terminadas en 7 - 8. Miércoles 23 de octubre: placas terminadas en 9 - 0.

placas terminadas en 9 - 0. Jueves 24 de octubre: placas terminadas en 1 - 2.

placas terminadas en 1 - 2. Viernes 25 de octubre: placas terminadas en 3 - 4.

placas terminadas en 3 - 4. Sábado 26 de octubre: placas terminadas en 3 - 4.

Cabe destacar que el pico y placa aplica para todos los vehículos particulares y de servicio público, exceptuando los taxis.