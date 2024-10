¿Cuándo se pierde el Sisbén? Retirarse de una EPS por régimen subsidiado y otros casos

El Ministerio de Salud y Protección Social es quien regula y actualiza los procedimientos del Sisbén en Colombia. Esto es una clasificación para los ciudadanos del país en la que se examina la situación socioeconómica para ver si son aptos o no para programas de interés social.

Debe tener en cuenta que el Sisbén no es un sistema de salud, ni tampoco una entrega de subsidios. Para que sea más claro, es una medición de las condiciones económicas que tienen las y los colombianos, de acuerdo a sus ingresos. El propósito de tener esto es, según el Sisbén, utilizarlo, “para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan”.

La importancia del Sisbén radica en que es el primer paso para acceder a ayudar sociales y económicas que vienen del Estado. Esto aplica tanto si quiere recibir una beca estudiantil, como si está interesado en recibir un subsidio económico mensual o por tiene la necesidad de recibir ayudas para vivienda.

Ahora, la pertenencia al Sisbén no se puede perder, más bien, lo que se busca es que las personas se retiren de forma voluntaria. Aquí le explicamos en qué casos esto se efectua.

¿Cuáles son las circunstancias bajo las que se pierde el Sisbén?

En sí, el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) no es algo que se quite, sino más bien que la o el usuario se retira de este de forma voluntaria. Esto sucede cuando la situación económica de la persona ya no está comprendida entre los niveles de pobreza que el Sisbén caracteriza (Población en pobreza extrema, Población en pobreza moderada, Población vulnerable, Población que no está en situación de pobreza).

Estas circunstancias de retiro voluntario ocurren cuando, por nombrar un caso, consigue un trabajo en el que se portan cotizaciones a salud y pensión, o en los casos en los que recibe una pensión superior a un salario mínimo legal vigente, o si posee bienes y propiedades como un vehículo particular o vivienda.

Cuando consigue trabajo, se pide que se retire del régimen subsidiado, ya que, se debe inscribir al contributivo y no puede estar en estos dos tipos de prestación de servicios sociales. De hecho, el Ministerio de Salud manifiesta que, “se mantienen en la misma EPS y recibirán todos los beneficios de este régimen, incluidas las prestaciones económicas para el cotizante”.

¿Cómo sé si me sacaron del Sisbén?

Lo puede hacer de manera directa por la página web oficial del Sisbén. Los pasos para verificar esta información serían los siguientes:

Ingresar al sitio web del Sisbén. Dé clic en el menú superior en la opción de ‘Consulta tu grupo Sisbén’. Deslice hacia abajo la pantalla y encontrará al final unos pequeños recuadros en los que debe disponer sus datos personales. Digite su número de documento de identidad y seleccione su tipo de documento. Oprima el botón del lado derecho ‘Consultar’.

Tenga en cuenta que, en estos sistemas, puede estar catalogado todo un núcleo familiar, así que, por eso, es importante verificar cada uno de los integrantes de la familia.

¿Qué pasa si tengo Sisbén y EPS?

Todos los colombianos y residentes en Colombia deben estar registrados y vinculados en una EPS (Entidad Prestadora de Salud). El Ministerio de Salud ha respondido sobre este asunto que, si está vinculado con el Sisbén, debe estar afiliado a estar prestadoras y puede cambiarse sin que esto signifique una interrupción en los servicios que le propicia el Estado.

Para estar en los sistemas de datos del Sisbén como de la EPS, debe, “solicitar la aplicación de la encuesta a la Oficina del Sisbén o Secretaría de Planeación Municipal o Distrital, según el caso”.

