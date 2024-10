América busca reafirmar el liderato ante La Equidad en El Campín: Hora y dónde seguir

Equidad vs América/Colprensa

Continúa el fútbol colombiano con un interesante partido entre América de Cali y Equidad en el Campín, en juego pendiente por la fecha 8 de la Liga colombiana. El partido se estará disputado desde las 3:45 PM. Usted podrá seguir el minuto a minuto y la transmisión de este duelo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Realidades distintas para ambos equipos, los capitalinos vienen de sumar una importante victoria de local, pero están fuera de los ocho mejores con 17 puntos, mientras que los vallecaucanos son líderes sólidos del campeonato con 32 unidades.

El partido más reciente entre ambos conjuntos se dio en los últimos días, también en El Campín y por la Copa Colombia, donde los Escarlatas lograron la clasificación con un marcador global de 2-0.

Equidad en busca de los tres puntos

La necesidad de llegar a la victoria está presente y es un aire para los dirigidos por Alexis García haber conseguido los tres puntos en la jornada pasada ante Junior de Barranquilla. Sorpresivamente, la única actuación del compromiso por parte del portero Washington Ortega con un fuerte remate por banda derecha.

Postpartido, el arquero uruguayo dejo una frase que no sentó del todo bien para algunos clubes “Es normal cuando ganamos 1-0 ante equipos de jerarquía que digan que hicimos tiempo. Cuando es al revés no se dice mucho, porque nosotros no vendemos”. Declaró tras la victoria ante Junior.

Los Aseguradores se encuentran en la posición número 12 y suman 17 puntos, estando a tan solo tres puntos del octavo puesto. La mayor ausencia en la lista de convocados es la no presencia de Beckham Castro, quien salió lesionado ante los rojiblancos y aún no se conoce el tiempo de baja del delantero.

¡Vamos por todo! 💚



¡Aprendemos y disfrutamos en cada momento! 💪#EquidadMiPasión💚 pic.twitter.com/JkWZlKBWGc — Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) October 17, 2024

Jorge Da Sila y la fórmula del liderato

El entrenador uruguayo ha encontrado una base tanto dentro y fuera de la cancha que ha traído como consecuencia la gran campaña del América. El equipo llega con 32 unidades, siendo el primer clasificado a los cuadrangulares finales a falta de 5 jornadas. El nivel individual del experimentado Duván Vergara es sobresaliente, siendo uno de los goleadores del certamen con 6 tantos.

La rotación del equipo es un pilar importante para Da Silva, quien luego de la victoria ante Millonarios aseguró: “teníamos un objetivo primario que es tratar de entrar a las finales y no podíamos permitirnos que pasara lo del primer semestre, porque es un equipo grande y el clasificar antes, esto nos permite poder manejar diferentes opciones, ya que los muchachos están esperando la oportunidad”.