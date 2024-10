¿Cómo está la democracia en América Latina?

En Hora20 una mirada a la democracia en Colombia y América Latina a partir de la publicación del libro Defender la democracia sin miedo desde la democracia, del exministro y exprocurador Fernando Carrillo y a propósito de varios fenómenos políticos en la región que afectan el régimen democrático. Al análisis a las acciones en contra de las instituciones, el papel de la justicia, las políticas de seguridad que violan derechos humanos y las fórmulas para enfrentar el populismo, las dictaduras y los regímenes autocráticos. Por último, una mirada a Estados Unidos y cómo se ve la democracia en medio del proceso electoral que entra en su recta final.

Lo que dicen los panelistas

Fernando Carrillo, exprocurador general de la nación, exministro, autor del libro Defender la democracia sin miedo desde la democracia y vicepresidente del Grupo Prisa, planteó que se debe partir de la fragilidad de la democracia, “es el único sistema que se ha investigado y que garantiza que principios como libertad, igualdad y fraternidad se impongan en la sociedad”. Planteó que pasamos por una coyuntura en el que por cuenta de la polarización y el extremismo, el chivo expiatorio de malas prácticas políticas es la democracia, “hay que reflexionar la forma como se hace política en la región porque se sacrifica la democracia”. De otro lado, resaltó que todo lo que define la democracia está siendo puesto a prueba, “la ciudadanía cree que los regímenes autoritarios ultra pueden poner en marcha la seguridad o que la izquierda pone en marcha política social; los ideologismos hacen un daño adicional a la democracia”.

Resaltó que hay un gran escepticismo, una gran incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones políticas y por ende, hacia la democracia, “hacia la superficie sale el dictador, el farón, el que tiene todas las soluciones en la mano”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch y excongresista, resaltó que desafortunadamente no es un buen momento para la democracia en la región, “hay tres dictaduras donde no hay elecciones libres ni alternancia en el poder y un cierre al espacio cívico, son tres países donde no hay árbitro que dirima diferencias”. De otro lado, dijo que hay un fenómeno de deterioro democrático en donde empezamos a ver distintos síntomas de ataques contra jueces, sistemas electorales, estigmatización a periodistas, restricciones a sociedad civil y criminalización de opositores, “uno de los más graves es el caso de El Salvador”, remarcó.

También comentó que se puede categorizar en un continuum de los elementos de Estado de derecho que se ven erosionados, “en HRW trabajamos que hay un ataque frontal a derechos humanos, un mínimo sobre el cual trabajamos”.

Manuel Rayran, magíster en Ciencia Política orientada a las Relaciones Internacionales con especialidad y profesor en la Universidad Externado, planteó que se debe mirar si se entiende la democracia como Cultura política y los modelos de participación política, “en América Latina es preocupante lo que está pasando porque la gente cree o busca que un gobierno autoritario le puede dar soluciones simples a problemas complejos”. Manifestó que entonces se debe buscar cómo entendemos lo democrático, “si es institucional o si es en términos de cultura política. A partir de ahí buscar la pluralidad”.

“¿Democracia es solo votar cada cuatro años? O es un modelo inclusivo con garantías económicas y de movilización social”, además, planteó que hay un punto de inflexión en donde a la sociedad le gusta cada vez más ser radical, “hay que cuestionarnos cómo fortalecemos espacios de pluralidad”.

Para Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista, el lío de la política es que es algo que está más atrás de la política, “la política es la expresión del problema, pero no se logra un punto mínimo de partida, ni siquiera en la ciencia”. Resaltó que somos parte de una catástrofe contemporánea de la democracia, “hay una cosa que no había ocurrido por lo menos globalmente hace un siglo, fue en los años 30 cuando se dio una división en Europa que casi se traslada a EE. UU. sobre otros caminos distintos a la democracia”.

Manifestó que la crisis de los centros genera problemas graves para sociedades como la nuestra, “en el siglo XIX los sistemas democráticos estaban en América Latina, pero hoy no hay países que inspiren como centro de renovación de la democracia”.

Por último, dijo que la crisis de la democracia es más amplia, “es una crisis de la civilización occidental que se amplió al resto del mundo. Hoy no logra tener un elemento que permita ser la base para afrontar los problemas”.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Rosario y doctor en Ciencia Política, la política es cada vez más compleja y existe la impresión de que los gobiernos no dominan del todo y que son imponentes para enfrentar problemas, “la democracia es el régimen que da a la política sus posibilidades, pero pensamos que la política puede resolver los problemas”. También manifestó que mucha de la apatía que hay frente a la democracia, tiene que ver que no hay mucha alternativa a la democracia, “lo que amenaza a la democracia en la región es la apatía, el escepticismo y el hecho de que no creemos que sirve para resolver los problemas”, pues fue claro en señalar que más que casos de Nicaragua, Venezuela o Cuba, lo que amenaza la democracia en la región son casos como Perú, donde en el fondo hay una clase política desacreditada y una Presidenta sin legitimidad.