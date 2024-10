Presidente del concejo de Duitama responde a acusaciones de agresión contra periodista

Duitama

En respuesta a las acusaciones de agresión en su contra, el concejal Julián Andrés Gómez Martínez emitió un comunicado a la opinión pública aclarando los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre de 2024, relacionados con la comunicadora social y periodista María Juliana Correa, de la cadena Red Más Noticias.

El concejal enfatizó que las imágenes que han circulado corresponden a un evento público en Barranquilla y subrayó que sus acciones no constituyeron, en ningún momento, una agresión ni violación de los derechos de la periodista. “Lamento profundamente si hice sentir incómoda a María Juliana, pero reitero que jamás intenté atentar contra su integridad física o moral”, expresó.

Asimismo, el concejal defendió su conducta, explicando que aprendió en su formación como comunicador social a distinguir entre acciones no verbales violentas y aquellas que no lo son, afirmando que su intención no fue violenta, sino inocente.

En el comunicado, el concejal se mostró sorprendido por el tratamiento que han recibido los hechos en medios de comunicación y redes sociales, acusando a algunos de caer en el “amarillismo” sin realizar la debida investigación. “Este tipo de cobertura contribuye a fomentar sentimientos de odio y desinformación entre las personas”, dijo.

También criticó el enfoque político que ha tomado la situación, sugiriendo que su condición de concejal ha sido un factor que ha influido en la percepción pública. El concejal reveló que en el momento de los hechos, el director de noticias de Red Más se mostró divertido, pero al conocer su cargo, la narrativa cambió drásticamente, presentándolo como un “monstruo” ante la sociedad.

El concejal concluyó pidiendo disculpas sinceras a María Juliana y a quienes se hayan sentido afectados. Reveló que ha sido objeto de amenazas y calumnias, señalando que estos ataques han impactado a su familia, quienes también sufren a raíz de esta situación. “Pido respeto y solidaridad hacia mi núcleo familiar”, manifestó, agradeciendo a quienes lo han apoyado durante este difícil momento.

