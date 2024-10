Economía plateada, ¿una salida ante los retos de la transición demográfica?

En Hora20 una mirada a los cambios demográficos, cambios en la sociedad y los retos que supone la caída en la natalidad. El análisis a las oportunidades que tienen estos cambios en lo que se ha bautizado como “economía plateada”, un concepto que concentra la economía en el aprovechamiento de las oportunidades de los mayores de 50 años, al tiempo que la economía se pone en función del bienestar.

Lo que dicen los panelistas

Para María Fernanda Suárez, presidente del Banco Popular, exministra de Minas y Energía, la mayor preocupación es que el mundo y Colombia experimentan muchas transiciones, “se habla de transición climática que ocupa un gran espacio, pero también está la transición demográfica”. Detalló que el tiempo entre edad de pensión y expectativa de vida de un ciudadano antes era muy corta, “pero si la pensión es a los 62 años y va a vivir hasta los 90, no puedo pensar en ser un ciudadano pasivo cuando me quedan 30 años de vida”. En ese sentido, comentó que se debe tener en cuenta dos dimensiones, “uno, desde lo humano, no podemos tener personas 30 años siendo ciudadanos pasivos, cuando hay gente sabia que perdió habilidades físicas, pero tiene mucho que entregar”. De otro lado, dijo que está la política pública, “por ejemplo, la Reforma Laboral, salud o pensional no está pensada para una economía plateada o para la transición demográfica”.

Resaltó que nos estamos envejeciendo pobres; eso es dramático. Generación de riqueza va a marcar la capacidad de absorber el cambio. Agregó que hay que pensar en dimensiones del ser humano, “salud física donde se necesita prevención y demanda de servicios de salud por un tiempo más largo; eso cuesta, pero también toca prepararnos para todo eso”. Por último, comentó que en el Banco Popular tienen una oferta especial para el grupo de pensionados y que se ha estudiado al cliente a través de necesidades humanas, “es buscar que el banco sea aliado para los mayores de 50 años”.

Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá, doctora en Estudios Políticos y profesora en la Universidad Nacional, destacó que el mundo cambia rápido y la educación se está quedando, “no nos estamos preparando para una educación a lo largo de la vida. Muchos jóvenes no quieren carreras largas”. También resaltó que la economía plateada son actividades que nacen de las necesidades de la población mayor, “turismo, servicios financieros, salud, peor también tecnología, es incorporar varias áreas”.

William García, líder de Seguridad Económica de la Fundación Saldarriaga Concha, que lidera la Misión Colombia Envejece y magister en política social, explicó que en la década de la 70 la esperanza de vida era de 58 años, pero hoy es de 77 en hombres y 80 en mujeres, “hay que hablar de economía de la longevidad, es un enfoque más amplio y sistémico donde encontramos empleabilidad y productividad”. Manifestó que en temas de productividad es fundamental pensar cómo las personas mayores tienen más relevancia, “en lo tecnológico también hay brechas, pero no es difícil de superar para personas mayores”.

Resaltó que hay un tema en formación y falta de oportunidades muy grande para personas mayores, “los jóvenes no se quieren formar de manera larga, cambiamos por completo y ahora la formación puede llegar a los 60 años”. Por último, dijo que Colombia tiene una industria envejecida y los jóvenes no quieren trabajar en algunas industrias en trabajos manuales u operativos, “en esa medida el talento silver es experiencia, conocimiento, son prácticos y mentores”.

Mauricio Maldonado, emprendedor en economía plateada, gerente de Saber Vivir, primer miembro de América Latina de la Marketing Silver Association y colaborador de la Junta Plateada del BID en 2023, detalló que la Economía plateada debería ser prioridad en el mundo, pues se estima que para el 2030, será el 37% del PIB mundial y que hoy genera el 40% del consumo. Manifestó que en Colombia cada hora 35 personas están cumpliendo 60 años y que en los próximos años seremos uno de los países que más se envejece. En ese sentido, dijo que la Economía plateada según Mapfre se define por el reto demográfico que tiene impacto en sistemas de salud y pensional o el reto institucional que se deben adaptar a la nueva longevidad, “otro reto de mercado en área de silverización de productos y servicios y, de otro lado, está la inclusión laboral. Por último, está lo personal: aprendizaje y emprendimiento”.

También manifestó que si no superamos la discriminación de las personas por la edad, el rendimiento cognitivo de las personas mayores se reduce y la gente tiende a rechazar la vejez o disminuir su edad cronológica. En cuanto al panorama en el mundo, dijo que Asia vive una situación crítica en la soledad y Europa vive una transformación, “ellos ya saben que tienen que hacer inclusión laboral de las personas mayores”, además, resaltó que Europa está silverizada y Asia enfocado en soledad, acompañamiento y cuidado, mientras que en América Latina ya hay iniciativas para impulsar el emprendimiento en economía plateada.