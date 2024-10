Recompensa por atentado con explosivos en Jamundí: Un policía afectado

Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ha sido ofrecida por la gobernadora Dilian Francisca Toro para localizar a los responsables de activar un artefacto explosivo cerca a la Estación de Policía de Jamundí, Valle.

“He pedido a la fuerza pública que no solo se enfoque en la protección, sino también en la persecución de los terroristas que atacaron la sede policial. He solicitado a la Policía de Cali y del Valle, así como al Ejército, intensificar sus acciones para que el departamento no se convierta en un escenario alterno del conflicto que vive el Cauca”, dijo la mandataria vallecaucana.

Las autoridades revelaron que las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre abandonó un objeto cerca de la estación de policía, el cual explotó minutos después.

“El artefacto fue activado a unos 70 metros de la estación. En el lugar había un policía que resultó afectado, afortunadamente solo por aturdimiento. Se desplegó un equipo que descartó la presencia de más artefactos. En las próximas horas llegarán más uniformados al municipio. El hombre identificado huyó junto a otros en dos motos”, explicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, rechazó estos hechos y envió un mensaje de solidaridad al pueblo jamundeño. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para seguir apoyando a este territorio.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, añadió: “No podemos permitir que la violencia nos quite la tranquilidad. Hago un llamado al Gobierno Nacional para seguir fortaleciendo la seguridad en la región. Cali, el Valle y el mundo quieren una COP16 en paz”.