Juez habría falsificado 32 decisiones del Tribunal Superior de Medellín

Medellín, Antioquia

Tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la hoy juez Tatiana Alexandra Arroyave Baena. La abogada, que actualmente ocupa el cargo de Juez Catorce Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, habría sido la autora de falsedad en documento público y abuso de función pública. La denuncia fue firmada por los magistrados Oscar Bustamante Hernández, Leonardo Efraín Cerón Eraso y Ricardo De La Pava Marulanda.

Según el documento de denuncia presentado el pasado 11 de octubre de 2024, la juez Arroyave Baena habría incurrido en una serie de irregularidades que resultaron en la falsificación de fallos de acciones de tutela de primera y segunda instancia, así como en incidentes de desacato y consultas. Estos hechos habrían ocurrido durante su tiempo como profesional especializado en el despacho del magistrado Bustamante Hernández.

Es importante resaltar que, en su momento, los mismos magistrados que hoy denuncian a Arroyave Baena fueron quienes la propusieron para el cargo de juez, desconociendo las acciones irregulares que presuntamente venía cometiendo mientras desempeñaba su función como profesional especializado en el despacho del magistrado Bustamante Hernández.

Anomalías en el trámite de tutelas

En la denuncia, los magistrados señalaron que varias tutelas que deberían haberse resuelto en 2023 no habían sido notificadas o tramitadas correctamente, violando los plazos y procedimientos establecidos por la ley.

Según el oficio No. 198 emitido por la Secretaría de la Sala Penal, entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia, se encontraron cinco tutelas de primera instancia y trece de segunda instancia que no fueron tramitadas correctamente y no regresaron a la Secretaría para el trámite posterior. Además, se mencionaron incidentes de desacato y consultas que tampoco fueron procesados debidamente.

Uso indebido de firmas escaneadas

Los magistrados denunciantes resaltaron que estas irregularidades fueron identificadas cuando se constató que las tutelas y otros procesos judiciales no habían sido discutidos ni aprobados por ellos, pero aun así aparecían con las firmas escaneadas de los magistrados, lo que indica una falsificación.

Durante la pandemia de COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el uso de firmas escaneadas para agilizar ciertos trámites judiciales. Según el procedimiento descrito por el despacho del magistrado Bustamante Hernández, Tatiana Arroyave tenía la responsabilidad de elaborar los proyectos de decisión y obtener las firmas electrónicas de los magistrados solo después de la aprobación formal de las ponencias.

Sin embargo, según la denuncia, Arroyave Baena habría utilizado de manera indebida estas firmas escaneadas para validar decisiones judiciales sin la revisión ni la aprobación de los magistrados. Hasta la fecha, se han identificado al menos 32 casos en los que la juez habría falsificado las firmas de los magistrados en decisiones de tutelas y otros procesos judiciales, y posteriormente notificó estas decisiones fraudulentas como si fueran legítimas.

Decisiones judiciales emitidas con errores sustanciales

Los magistrados denunciantes afirman que las decisiones falsas tomadas por Tatiana Arroyave contenían errores sustanciales y aspectos desajustados de la realidad procesal, lo que generó preocupación y cuestionamientos en el ámbito judicial. Algunas de las decisiones fraudulentas se emitieron incluso en nombre de salas judiciales en las que los magistrados denunciantes no tenían competencia, como la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes.

Además, los magistrados comenzaron a recibir quejas y comentarios sobre la calidad de las decisiones emitidas, lo que los llevó a realizar una revisión exhaustiva de los casos manejados por Arroyave Baena. Esta revisión evidenció la falsificación sistemática de documentos judiciales y el uso indebido de las firmas de los magistrados.

Indagaciones preliminares sobre el caso

Caracol Radio conoció que las primeras indagaciones indicarían que la generación de estos espurios fallos no correspondería a un caso de corrupción, sino a una desatención de la funcionaria en sus actividades. La versión conocida por Caracol Radio indica que la funcionaria habría decidido cometer estas irregularidades debido a que no había cumplido con los tiempos para los trámites, por lo que habría falsificado los documentos para evitar investigaciones y sanciones.

Esas mismas fuentes le explicaron a Caracol Radio que, mientras no se dé una investigación con alguna medida o una sanción, la señora Arroyave seguirá cumpliendo sus funciones como juez. Por ahora, Caracol Radio conoció que se iniciará el trámite para invalidar cada uno de los 32 falsos fallos.