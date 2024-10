Inseguridad sigue predominando en el centro de Cúcuta

Cúcuta

A pesar de estar ubicado en el corazón de la ciudad, el centro de la ciudad de Cúcuta es el lugar más desprotegido para la ciudadanía por los hechos violentos y brotes de inseguridad que ocurren a diario en diversos sectores.

La ciudadanía se queja del hurto de autopartes, elementos personales y de las acciones que provocan los habitantes de calle las 24 horas del día, sin que se produzcan reacciones de la policía metropolitana y de las autoridades municipales.

Los ciudadanos a través de Caracol radio se quejan de lo que ocurre diariamente “uno ve los consumidores en el parque Nacional, en cualquier calle la venta de estupefacientes, en la Avenida Tercera con 20, en las narices de los policías y no hay una acción. Ellos se drogan atacan con jeringas y si uno no les da dinero amenazan con chuzarlo. No encuentra uno una autoridad para quejarse”.

Los comerciantes aseguran que “en las noches sus techos son el tránsito para el robo de los elementos de aire acondicionado y todos los objetos de cobre que encuentren se los roban y nada pasa. Son cuadras enteras azotadas y nada pasa, autoridad cero”.

Los propietarios de vehículos, conductores aseguran que el robo de autopartes es una constante, “ya hay sectores que tienen nombre propio para algunos, es decir roban por cuadras, los delincuentes tienen trazadas las zonas, pero nada pasa, reacción cero”.

Pese a ser un lugar de interés para los cucuteños, con alta demanda comercial y con movimiento diario, donde se encuentran las sedes de las autoridades gubernamentales no hay un plan de interés u intervención que permita devolver la seguridad y la tranquilidad para todas las personas que viven, trabajan y visitan el centro de la ciudad de Cúcuta.