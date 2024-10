María Corina Machado confirma que no ha salido de Venezuela y desmiente a Maduro

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, confirmó en entrevista para EVTV Miami que se encuentra en Venezuela, desmintiendo así las afirmaciones del presidente Nicolás Maduro.

“Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe. Nicolás Maduro también lo sabe, lo que pasa es que están desesperados por saber donde estoy y yo no les voy a dar ese gusto. Estamos decidimos a luchar hasta el final. El que no está aquí es Maduro, está en un universo paralelo rodeado de guardaespaldas y cubanos porque sabe que el pueblo lo derrotó y que esto no tiene vuelta atrás”, aseguró Machado.

#LaEntrevista | María Corina Machado: Estoy aquí con los venezolanos



En entrevista con @miguelcontigo la líder de Venezuela @MariaCorinaYA afirmó que el régimen "está desesperado por saber dónde estoy y no les voy a dar ese gusto"



📹 Entrevista completa en Youtube:… pic.twitter.com/XRTvfFqQ9d — EVTV (@EVTVMiami) October 17, 2024

El mandatario aseguró esta tarde que Machado habría huido de Venezuela con destino a España, donde se encuentra exiliado Edmundo González Urrutia.

#MUNDO El presidente de Venezuela Nicolás Maduro asegura que María Corina Machado "huyó" de Venezuela con destino a España, donde se encuentra exiliado Edmundo González Urrutia. @ztatianarh @CaracolRadio pic.twitter.com/MVufOwJq4d — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2024

González Urrutia, líder de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llegó a Madrid el 8 de septiembre, tras solicitar asilo debido a la “persecución” política y judicial que denunció haber sufrido luego de las elecciones.

Tras la salida del opositor, Machado, quien asegura estar en “la clandestinidad”, reiteró que seguirá luchando desde Venezuela.