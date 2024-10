Contratista e interventor del Central Park renunciaron a sus contratos

Medellín, Antioquia

La Veeduría al Central Park le confirmó a Caracol Radio que el contratista del proyecto Central Park de Bello y el interventor renunciaron a sus contratos para las obras del parque de deportes a motor en Bello, Antioquia. El constructor, la Unión Temporal Alpujarra, formada por Inciteco S.A.S. y Carlos Fernando Córdoba Avilés, firmó un contrato por $25.283 millones en septiembre de 2022. El interventor Proeza tenía un contrato de $2.466 millones. Las obras han estado suspendidas desde abril de este año.

Se trata de segundo grupo de contratos que no culminan, al recordar que los primeros contratistas e interventores del proyecto no culminaron las obras y hoy están involucrados en un proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de República.

La información corroborada por la Veeduría al Central Park, asegura que ahora Indeportes deberá salir a liquidar los contratos y luego buscar nuevo contratista e interventor.

Carlos Contreras, representante de la veeduría, expresó su indignación y urgió a la comunidad a reaccionar ante lo que considera un escándalo. Según sus declaraciones: “Con el mayor grado de indignación, yo quiero aprovechar muy brevemente para decirle a los antioqueños que tenemos que reaccionar. Lo que está pasando con el Central Park es escandaloso. No ahora, no con este hecho, no, simplemente esto es un nuevo hecho dentro del rosario de irregularidades”.

Contreras también hizo un llamado a las entidades de control, como la Contraloría General de la República y la Contraloría General de Antioquia, para que tomen decisiones contundentes sobre la situación:

“Hoy le solicitamos a las entidades de control que tomen decisiones de fondo, pero ya no puede ser que se abran procesos de responsabilidad fiscal. Nosotros entendemos que hay que cumplir el debido proceso, pero ya estamos por encima de los 154 mil millones de pesos ejecutados y contratados por algo superior a los 180 mil millones de pesos.”

Asimismo, Contreras destacó la falta de transparencia en la gestión del proyecto, indicando que:

“La noticia es por qué no tienen contratista y no tienen interventoría... hay un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de Antioquia y hay procesos que están andando en la fiscalía. Esa es la verdadera noticia que la dimos a conocer hace mucho tiempo atrás.”

Las obras están suspendidas desde marzo

Las obras fueron detenidas en marzo de 2024 debido a la falta de permisos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y del Área Metropolitana para completar las redes eléctricas y hidrosanitarias del parque. Esta situación dejó la construcción inconclusa hasta que, recientemente, la Gobernación de Antioquia anunció el reinicio de las labores tras la obtención de los permisos necesarios.

Investigación por responsabilidad fiscal

El primer contrato del Central Park está bajo la lupa de la Contraloría General de la República, que abrió un proceso por presunto daño patrimonial de $112.298 millones. Se investiga la falta de claridad en la destinación de los recursos y las deficiencias en la ejecución del proyecto. Los involucrados, incluyendo exgerentes de Indeportes y de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), deberán rendir versión libre ante la Contraloría. Pero, además con el segundo paquete de contratos se anunció un proceso de responsabilidad fiscal de 27.000 millones de pesos por la Contraloría General de Antioquia.

Obras incompletas y deterioradas

La investigación de la Contraloría también señala que las obras ejecutadas están en deterioro o incompletas, evidenciando fallas en la supervisión y planificación del proyecto. Estas irregularidades han generado preocupaciones sobre la viabilidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al parque.