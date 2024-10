Néstor Lorenzo sigue confiando en Córdoba: “Si lo sacas al primer error, nunca aprenderá”

La Selección Colombia avanza con paso firme en las Eliminatorias sudamericanas. Este martes 15 de octubre, el cuadro nacional goleó 4-0 a Chile en el Metropolitano de Barranquilla y se metió en la pelea por el primer lugar de la tabla de posiciones, además de quedar muy cerca de la clasificación al Mundial del 2026.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el seleccionador Néstor Lorenzo valoró lo hecho por sus futbolistas en el calor del Atlántico, tras el desgaste sufrido en suelo boliviano. Así las cosas, opinó que podría ser una de las mejores presentaciones del cuadro nacional bajo su gestión.

“Un muy buen partido. Rescato la seriedad con la que se encaró desde el primer minuto. El hambre de ganar desde el primer minuto de locales y con la energía de nuestra gente, lo hace más lindo”, sentenció.

Finalmente, Lorenzo enalteció el trabajo de James Rodríguez a lo largo del compromiso y se mostró emocionado por tener a disposición varios volantes ‘10′, aquellos que le dan un toque diferente al funcionamiento del equipo. Asimismo, defendió a Jhon Córdoba de los críticos, tras su presentación en el ‘Metro’.

Victoria sobre Chile

Planificación del partido: “Estaba planificado de esa manera, en cuanto a que tenemos un grupo muy parejo de jugadores en calidad y cantidad, lo cual nos da la posibilidad de ejercer ese tipo de variantes que no resienten el rendimiento. En Bolivia se hizo un buen partido, no se dio, pero hoy los que jugaron le dieron una energía al equipo que se vio. Da gusto trabajar con este grupo de jugadores que en calidad y cantidad está muy bien”.

Puede ser el mejor partido bajo su mando: “Por el resultado, de pronto, ha sido completo en todo sentido. Lo hecho en lo defensivo y ofensivo, cuatro goles, que no es poco en una Eliminatoria. Creo que hemos tenido partidos que no se han definido de esa manera, pero el equipo ha tenido un muy buen funcionamiento. No hemos creado tantas situaciones como hoy, pero hay varios partidos que me gustan del proceso”.

Desarrollo del juego: “Colombia fue superior, pudo llegar el gol antes. Hubo mucho tiempo muerto y bueno, tratamos de ganar el partido y ser protagonistas. Eso sí, lo hicimos desde el primer minuto. En el segundo tiempo tuvimos la facilidad porque Chile dejó más espacios en la espalda de defensores y volantes, pero Colombia fue dominador en la mayor parte del partido”.

Situaciones de gol: “Hasta el gol tuvimos unas situaciones y no las pudimos concretar. El tema de la pelota parada tiene mucho que ver con la pegada de James o de los que ejecutan y los movimientos del área. Es una variante que nos ha dado muchas satisfacciones y la explotamos de la mejor manera”.

Aplausos a sus dirigidos

Defensa a John Córdoba: “De todas las situaciones que tuvo, la mitad las generó él yendo al anticipo, al primer palo, generándose espacios. Es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones. A veces la emboca y a veces no, pero estoy conforme con el trabajo que hace para el equipo. Hoy solo generó varias situaciones, nos da mucho y no me parecía justo sacarlo porque en las condiciones que jugamos en El Alto la pelota tiene otro comportamiento. Llegó el martes, estuvo el miércoles y le tocó entrar. Para mí hizo un gran partido y hoy hizo otro gran partido, hoy salió porque tenía amarilla. Es un jugador que las lucha todas. Hay dos posiciones que necesitan de la confianza del técnico y son el arquero y el número nueve, si los sacas al primer error nunca van a aprender”.

Varios creativos a disposición: “Hoy arrancamos con dos jugadores de la Premier y más allá de la liga, tiene que ver con la característica de juego que buscamos. Tenemos, por ejemplo, jugadores con muy buen pie y no es fácil. A veces tienes cinco de los ‘10′ como Carrascal, Arias, Juanfer, Yaser y James, que para mí entienden el juego de otra manera respecto al resto y me gusta jugar con uno o dos de estos. Eso le da al equipo pausa y organización. Hoy le tocó a Carrascal que en Bolivia no fue ni al banco y Yaser tenía un dolorcito”.