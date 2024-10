Conceden tutela al expresidente Uribe: jueza debe permitir descubrimiento probatorio

JUDICIAL

El Tribunal Superior concedió una tutela y le ordenó a la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá programar una audiencia para que la defensa del expresidente Álvaro Uribe pueda exponer las pruebas que requiere para su teoría del caso, en el juicio que se adelanta contra el exmandatario por presunta compra de testigos y fraude procesal.

El abogado Jaime Granados, quien defiende al expresidente Uribe, hace dos semanas solicitó unos días para verificar si la copia espejo del computador y el celular incautado a Juan Guillermo Monsalve, (el testigo principal contra Uribe) era una copia idéntica al original que reposa en la Corte Suprema.

La jueza negó esa petición, consideró que la defensa no quería hacer descubrimiento de pruebas y ordenó a la Fiscalía continuar.

Para el Tribunal la decisión de la juez no resultó ajustada al debido proceso y se basó en suposiciones.

“La decisión de la juez de continuar la audiencia preparatoria y dar por sentado que el defensor no quiso descubrir pruebas, pese a la explicación de la defensa técnica y material al respecto, no resultó ajustada al debido proceso probatorio y, con ella, cercenó lo dispuesto en el mencionado artículo 8° del C de PP. No resulta, entonces, proporcional limitar el plazo razonable para preparar la defensa bajo suposiciones; por ejemplo, que la copia espejo era idéntica al contenido de la fuente original o que la defensa podía hacer uso de lo dispuesto en el artículo 415 de la Ley 906 de 2004″, se lee en la decisión del Tribunal.

La audiencia de preparatoria de juicio se suspendió por hoy y reinicia mañana.