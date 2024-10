Horóscopo HOY, profesor Salomón:llegan nuevas oportunidades de trabajo para Libra y Virgo

El horóscopo del profesor Salomón, en su lectura de cartas, expresa que vendrán nuevas bendiciones económicas para distintos signos. Además, sugiere que algunas personas deben empezar a confiar más en su intuición ya que, confiar en sus deseos profundos lo llevará a lograr las metas que tiene para su camino.

Como recomendación el profesor sugiere colocar 3 girasoles que son símbolo de riqueza, en un florero. El color del día es el azul , que representa de poder y firmeza. Otra recomendación para el día es: colocar canela en polvo dentro de los zapatos.

La personas nacidas bajo esta fecha, tienen la gran fuerza de la juventud, ya que con tan solo 15 años, están en una etapa de esplendor y vitalidad. Por esta razón, se celebra esta ocasión tan especial, un momento para honrar su energía y alegría. Estas personas son verdaderamente alegres, aunque a veces pueden mostrar temperamentos fuertes. Sin embargo, son individuos en los que se puede confiar plenamente. Son luchadores incansables, trabajadores dedicados y emprendedores con una gran visión.

Se caracterizan por su deseo de servir a los demás, siempre dispuestos a brindar apoyo y ayuda a quienes los rodean. Este nuevo año que comienza para ellos representa una nueva etapa, repleta de desafíos, logros y transformaciones positivas que están destinadas a favorecerlos. Prepárese para enfrentar lo que venga, ya que las oportunidades se presentarán y es el momento de brillar.

numero de la suerte: 2758

Frase de reflexión: “hoy decreto que la prosperidad y riqueza, llegan a mi vida”

Horóscopo HOY

Tauro:

No se ponga en estos momentos en una actitud negativa; piense que las cosas van de mejor en mejor. Es cierto que no todo funciona como usted quisiera, pero esto no significa que las cosas estén mal. Puede que simplemente esté en el proceso de cambiar o mejorar aquellos aspectos que tanto anhela. Esta semana recibirá buenas noticias sobre un nuevo trabajo o una oportunidad que le permitirá mejorar su negocio actual. Además, algo relacionado con vivienda está por venir; ya sea que esté considerando vender, comprar o negociar, todo saldrá con éxito.

Número de la suerte es el 3470

Virgo:

Todo lo que esté relacionado con su estabilidad debe ser revisado y equilibrado, tanto en el ámbito laboral como en el de las deudas y negocios. Cualquier acción que realice en este sentido tendrá buenos resultados, gracias a las energías positivas que le rodean. Esta semana, puede esperar un ingreso extra proveniente de una persona que debe cancelar una deuda o que le ofrecerá nuevos proyectos. Muchos de ustedes recibirán la oportunidad de realizar un viaje. No lo duden; este es un momento propicio para cambiar y mejorar su energía. Su número de la suerte es el

Número de la suerte es el 2590

Capricornio:

Tenga especial cuidado con las envidias que pueden estar presentes en su entorno. Las cartas indican que hay quienes han tratado de interferir en sus energías, lo que podría estar causando que sienta mal genio y que las cosas no funcionen como espera. En momentos así, es recomendable que realice su oración y mantenga cerca una medalla de San Benito para protegerse. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que puedan surgir esta semana, usted logrará superar los desafíos y alcanzar metas importantes que se ha propuesto.

Número de la suerte es el 5803

Cáncer:

Esta semana se presenta como un período interesante, ya que se espera que reciba dinero y que su estabilidad económica mejore. Podrá llevar a cabo sus proyectos e ideas de manera efectiva, y contará con el apoyo de diversas personas que estarán dispuestas a ayudarle en este proceso. Algunos de ustedes podrían estar considerando cambiar de casa o renovarla para hacer las adaptaciones necesarias. Aproveche esta energía positiva para avanzar en sus planes.

Número de la suerte es el 7792.

Escorpio:

Proyecte todo lo que desea alcanzar, ya que recordar que mientras no se visualice lo que quiere, es difícil que se materialice. Imagine sus metas y pídaselo al universo para que se conviertan en realidad. Es fundamental que evite rodearse de personas tóxicas, aquellas que piensan que el mundo se va a acabar o que ven la vida de manera negativa. La vida continúa, independientemente de las circunstancias. Para aquellos de ustedes que buscan un cambio de trabajo o un ascenso, esta semana puede ser trascendental para tomar decisiones que los lleven hacia un camino de estabilidad.

Número de la suerte es el 3058

Piscis:

Le llegará dinero, ya sea porque le realicen un pago que estaba pendiente o porque usted mismo haga una transacción favorable. Además, se acercan celebraciones en torno a proyectos que ha logrado concluir y que se desarrollarán con mayor facilidad. Quienes estén buscando iniciar un negocio o un nuevo proyecto verán cómo esta semana se concretará una propuesta que aliviará sus angustias. Aproveche esta energía para avanzar en sus metas.

Número de la suerte es el 1138

Aries:

Siga adelante con sus proyectos, ya que se avecinan cosas importantes que le permitirán concretar todo lo que tiene en mente. Además, conocerá a personas que le ayudarán a alcanzar estas metas. Sin embargo, tenga cuidado con su mal genio; es crucial que mantenga la calma en momentos de tensión. No se deje desencajar y, por más complicada que sea la situación, mantenga la tranquilidad y tome las cosas con calma.

Número de la suerte es el 1944

Leo:

Nuevas opciones laborales y de negocio están a punto de llegar a su vida. Tómese el tiempo necesario para estudiarlas y evaluar qué puede hacer con ellas. Los juegos de azar estarán a su favor, brindándole oportunidades inesperadas. Escuche a una persona que se acercará con un proyecto nuevo; es fundamental que preste atención, ya que podría ser muy conveniente para sus planes futuros.

Número de la suerte es el 3219

Sagitario:

Es momento de aprender a perdonar. Busque la reconciliación con esa persona y mejore sus relaciones, evitando guardar rencor, ya que esto impide que otras cosas fluyan de manera óptima en su vida. En el ámbito económico, se avecina una buena noticia esta semana. Recuerde que el perdón es clave para disfrutar de las cosas buenas que la vida le ofrece.

Número de la suerte es el 9408

Géminis:

Siga luchando por lo que realmente desea. Recuerde que existen grandes oportunidades y que, si algunas no se concretan, otras llegarán. Esta semana será importante para realizar cambios y ajustes que mejorarán su camino y le proporcionarán estabilidad. Puede esperar un buen desempeño en su trabajo y una producción satisfactoria con resultados positivos en todos los ámbitos, incluyendo el amor.

Número de la suerte es el 7488

Libra:

A pesar de los altibajos que ha enfrentado, todo se aclarará esta semana. Un nuevo horizonte se presenta ante usted; busque nuevas oportunidades y evite estancarse. Depure lo que no le sirve y no se quede anclado en un solo punto. Recuerde que la vida está llena de oportunidades y que debe aprovecharlas. Además, se avecina un ingreso que le calmará los nervios. Está en un momento de renovación, por lo que es un buen momento para pedir al universo grandes bendiciones en este nuevo año que comienza para usted.

Número de la suerte es el 9314

Acuario:

Las cosas comenzarán a mejorar en su vida. Las personas negativas que han estado influyendo en su ambiente se alejarán, lo que le permitirá respirar con más tranquilidad. Para algunos de ustedes, se presentará la oportunidad de realizar un viaje que traerá buenos resultados y abrirá la puerta a nuevos proyectos. Confíe en su intuición, ya que esta le guiará para tomar las decisiones adecuadas.

Número de la suerte es el 0144